Peter Kenny ayaa allAfrica u sheegay in madaxa Golaha Caalamiga ah ee Kalkaaliyeyaasha uu ka digay in wararka khaldan ay cawaaqib dhimasho leh ku yeelan karaan shaqaalaha caafimaadka, kaddib dilka kalkaaliye caafimaad oo ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, kaas oo ka jawaabayay kiis Ebola ah.
Axadle Newsroom Central-Africa News English
Warar khaldan ayaa khatar gelinaya shaqaalaha caafimaadka ee daweynaya Ebola
Follow
Newsroom published Updated 5 hours ago 1-minute read
Sidee u aragtaa warbixintan?
Direct News Delivery 75K+ Followers
Kala Soco Wararkii Ugu Dambeeyay WhatsApp & Telegram
Hel wararka degdegga ah, falanqeynta siyaasadda, iyo muuqaallada tooska ah adigoon seegin.