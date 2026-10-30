 Skip to content
Friday, October 30, 2026 18 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:44
Muqdisho 27°C
Breaking: Putin Praises Musk’s Genius as Russia Works to Catch Up With Starlink
Breaking News
Putin Praises Musk’s Genius as Russia Works to Catch Up With StarlinkSoomaaliya oo dhex-dhexaad ka noqon doonta khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea, sida uu sheegay madaxweynahaWarar khaldan ayaa khatar gelinaya shaqaalaha caafimaadka ee daweynaya EbolaNetanyahu’s Likud Accuses Arab Parties of Stealing Israeli ElectionWaa maxay nidaamka federaalka Soomaaliya?Waa Maxaay Nidaamka 4.5? Guulaha, Dhaliilaha, iyo Dhabaha Looga Gudbi Karo Awood-qaybsiga 4.5Putin Praises Musk’s Genius as Russia Works to Catch Up With StarlinkSoomaaliya oo dhex-dhexaad ka noqon doonta khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea, sida uu sheegay madaxweynahaWarar khaldan ayaa khatar gelinaya shaqaalaha caafimaadka ee daweynaya EbolaNetanyahu’s Likud Accuses Arab Parties of Stealing Israeli ElectionWaa maxay nidaamka federaalka Soomaaliya?Waa Maxaay Nidaamka 4.5? Guulaha, Dhaliilaha, iyo Dhabaha Looga Gudbi Karo Awood-qaybsiga 4.5
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Central-Africa News English

Warar khaldan ayaa khatar gelinaya shaqaalaha caafimaadka ee daweynaya Ebola

Follow
By Newsroom October 30, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 5 hours ago 1-minute read
How Misinformation is Endangering Health Workers Treating Ebola
Misinformation Puts Health Workers Treating Ebola at Risk

Peter Kenny ayaa allAfrica u sheegay in madaxa Golaha Caalamiga ah ee Kalkaaliyeyaasha uu ka digay in wararka khaldan ay cawaaqib dhimasho leh ku yeelan karaan shaqaalaha caafimaadka, kaddib dilka kalkaaliye caafimaad oo ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, kaas oo ka jawaabayay kiis Ebola ah.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,190 published stories
More stories
Keep reading

More from Central-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.