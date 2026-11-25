WASHINGTON — Maraykanka ayaa mar kale xaqiijiyey aqoonsigiisa madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, isagoo caddeeyey in mowqifkiisu sidoo kale khuseeyo gobolka gooni-u-goosadka ah ee Waqooyi Galbeed, sida lagu sheegay warbixin loo gudbiyey Kongareeska.
Isla markaana, Washington waxay sheegtay inay sii waddo xiriir wanaagsan oo wax-ku-ool ah oo ay la leedahay mas’uuliyiinta Waqooyi Galbeed, ayna sii baareyso fursadaha lagu xoojin karo wada-shaqaynta ay la leedahay maamulka isku magacaabay jamhuuriyadda.
Warbixintu waxay xaaladda caalamiga ah ee lagu muransan yahay ee Waqooyi Galbeed iyo walaacyada ballaaran ee amniga gobolka ku dartay caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan maalgashiga, bangiyada iyo ganacsiga. Waxay si gaar ah u xustay diidmada dhulkaasi ka muujiyey inuu la shaqeeyo dowladda federaalka Soomaaliya.
Warqaddu waxay sheegtay in meelaha suurtagalka ah ee iskaashiga Maraykanka iyo Waqooyi Galbeed ay ka mid yihiin amniga, kaabayaasha dhaqaalaha, ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha.
Bayaankan ayaa soo baxay xilli xiisadaha diblomaasiyadeed ee ku saabsan xaaladda Waqooyi Galbeed ay sii xoogaysanayaan, isla markaana quwadaha gobolku ay ku loollamayaan saamaynta ay ku leeyihiin Geeska Afrika ee istaraatiijiga ah.
Waqooyi Galbeed waxay Soomaaliya kaga dhawaaqday madax-bannaani sannadkii 1991, kaddib burburkii dowladdii dhexe. Tan iyo markaas, waxay maamulatay maamul, ciidamo amni iyo hay’ado u gaar ah, balse ma aysan helin aqoonsi caalami ah oo ballaaran oo ah dowlad madax-bannaan.
Dowladda federaalka Soomaaliya waxay Waqooyi Galbeed u aragtaa qayb aan ka go’i karin dalka, waxayna si joogto ah u diidday tallaabooyinka caalamiga ah ee loo fasiran karo inay aqoonsanayaan madax-bannaanideeda.
Washington waxay xiriir la sii waday mas’uuliyiinta Waqooyi Galbeed, iyadoo weli aqoonsanaysa midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Warbixintii ugu dambaysay waxay iftiiminaysaa dadaalka Maraykanka ee ku aaddan inuu la macaamilo Waqooyi Galbeed, isaga oo aan wax ka beddelin mowqifkiisa rasmiga ah ee ku saabsan madaxbannaanida Soomaaliya.
Waxay sidoo kale tilmaamaysaa waddooyin suurtagal ah oo iskaashi dhaqaale iyo amni, iyadoo aanay bixin wax jadwal ah oo ku saabsan heshiisyo ama hindisayaal cusub.
AXADLETM