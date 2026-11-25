Thomas Markle, oo ah aabbaha Meghan Markle, Duchess-ka Sussex, ayaa Los Angeles lagu soo oogay laba dacwadood oo la xiriira haynta sawirro muujinaya xadgudub galmo oo carruur ah.
Dukumiintiyada maxkamaddu waxay sheegayaan in Thomas Markle Sr, 30-kii Oktoobar iyo 4-tii Nofembar ee sannadkan ama waqti ku dhow, “si ogaal ah u haystay cajalado filim oo 35mm ah oo ay ku jireen sawirro qaawan oo carruur ah”.
Xeer-ilaaliyeyaashu waxay sheegeen in ugu yaraan mid ka mid ah sawirradaasi “uu ku saabsanaa ilmo aan weli qaangaarin iyo ilmo aan gaarin da’da 12 sano”.
Waxaa la filayaa inuu toddobaadyada soo socda hor yimaado maxkamad ku taalla Los Angeles.
Bill Essayli, ku-xigeenka koowaad ee xeer-ilaaliyaha Maraykanka ee Degmada Dhexe ee California, ayaa baraha bulshada ku qoray: “Markle waxaa loo haystaa inuusan dambiile ahayn ilaa dembigiisa lagu caddeeyo.”
Mr Markle waxaa 6-dii Nofembar gacanta ku dhigay wakiillo ka tirsan FBI-da, kaddib markii baarayaashu alaab kala wareegeen laba bakhaar oo ku yaalla Los Angeles, kuwaas oo uu kiraysnaa ku dhowaad 20 sano.
Meghan Markle ayaa hore u sheegtay inay ‘si qoto dheer uga murugootay’ eedeymaha loo jeediyay aabbaheed
Baaritaanku wuxuu billowday kaddib markii wiilkiisa, Thomas Markle Jr, uu bishii hore booliiska Filibiin iyo FBI-da u sheegay. Waxaa la sheegay inuu alaabtii aabbihii ku dhex arkay sawirro sharci-darro ah magaalada Cebu.
Aabbihii ayaa hadda lagu hayaa Florida.
Mr Markle Sr markii hore waxaa lagu sii daayay dammaanad shuruudo leh, balse maalmo kaddib ayaa mar kale la xiray ka dib markii uu iska saaray qalabkii elektaroonigga ahaa ee lagula soconayay.
Kaddib qiimeyn dhanka caafimaadka dhimirka ah, waxaa lagu go’aamiyay inuu awood u leeyahay inuu maxkamad hor istaago.
Dhakhtarkii sameeyay qiimeynta ayaa sheegay inay aaminsan tahay inuu “iska dhigayo qof xanuunsan, maadaama uu buunbuuninayo inuusan xasuusan ama fahmin eedeymaha si uu uga fogaado dacwad ciqaabeed”.
Garsoore ka tirsan Florida ayaa amray qiimeynta kaddib markii la xiray.
Meghan, oo iyada iyo ninkeeda Harry, Duke-ka Sussex, ay bishii Agoosto ugu soo laabteen UK, ayaa hore u sheegtay inay “si qoto dheer uga murugootay” eedeymaha loo jeediyay aabbaheed ay kala fogaadeen. Xiriirkoodu wuxuu xumaaday xilligii ka horreeyay arooskeedii 2018.
Waxay hore u shaacisay in sannadkii 2019 ay waraaq ka heshay Booliiska Metropolitan iyo Waaxda Ilaalinta Boqortooyada iyo Khubarada, taas oo ay ku jireen “eedeymo dhib badan oo walaac leh” oo ku saabsan aabbaheed. Waxay sheegtay in loo xaqiijiyay in eedeymahaas la baarayay.
Booliiska Metropolitan ayaa qirtay inuusan faahfaahinta u gudbin hay’adaha kale ee fulinta sharciga. Hay’adda madax-bannaan ee kormeerta dhaqanka booliiska, Independent Office for Police Conduct, ayaa hadda baaraysa tallaabooyinka ciidanka.
Ilo wareedyo ayaa sheegay in duchess-ku ay doonaysay inay “si furan uga hadasho” isla markii ay akhriday waraaqda, balse booliisku kula taliyay inaysan sidaas samayn.
Waxaan u baahanahay oggolaanshahaaga si aan u soo bandhigno waxyaabahan rte-playerWaxaan rte-player u isticmaalnaa maaraynta waxyaabo dheeraad ah oo ku kaydin kara cookies qalabkaaga isla markaana ururin kara xog ku saabsan dhaqdhaqaaqaaga. Fadlan dib u eeg faahfaahintooda oo aqbal si aad u soo dejiso waxyaabahan.Maamul dookhyada
Markii Mr Markle Sr, oo hore u ahaa agaasime nalalka telefishinka, lug laga gooyay Filibiin sannadkii hore, wuxuu si furan uga codsaday duchess-ka inay la soo xiriirto.
Waxaa la fahamsan yahay in Meghan ay u dirtay waraaqdii ugu dambaysay, iyadoo u sheegtay inay ogtahay inuu yahay xadgudube, isla markaana uusan weligiis la kulmi doonin carruurteeda, Amiir Archie iyo Amiirad Lilibet.
Horaantii bishan, Amiir Harry wuxuu Baarlamaanka Yurub ee Brussels ka sheegay in carruurtu “mudan yihiin inay ammaan dareemaan meel kasta oo ay joogaan”, halka duchess-kuna ay markii ugu horreysay si fagaare ah u soo muuqatay tan iyo markii aabbaheed la xiray.
Meghan ayaa ka baaqatay munaasabadda, iyadoo sheegtay inaysan “dareen ahaan u xoog badnayn” inay isaga garabkiisa ka hadasho.