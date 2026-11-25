MOGADISHU, Soomaaliya — Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka (NISA), Fahad Yasin Xaaji Daahir, ayaa mar kale muujiyay taageerada uu u hayo Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, oo muddadii xilkiisu dhammaatay, isagoo si cad uga horyimid siyaasigii hore ee ay isbahaysiga ahaayeen, Madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Jawaabta Fahad ee baraha bulshada ayaa timid kaddib hadallo uu Farmaajo ka sheegay booqasho la sheegay in Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu ku imaanayo Muqdisho, taas oo qayb ka ah dadaalka ay Uganda sheegtay inay ku doonayso inay gacan ka geysato helitaanka xal siyaasadeed oo loo helo qalalaasaha dowladnimada ee Soomaaliya ka jira.
“Farmaajo: Waddaniyad aan sii waarin”
Qoraal cinwaankiisu ahaa “FARMAAJO: WADANIYAD AAN SII WEERIN!”, ayuu Fahad ku su’aalay mowqifka siyaasadeed ee Farmaajo.
“Aaway waddaniyaddii iyo cadaawaddii aad u haysay ajaanibta ee muddo dheer astaantaada siyaasadeed ahayd?”
Fahad ayaa sheegay in taageerada siyaasadeed ee Farmaajo lagu dhisay diidmada Heshiiskii Kampala ee 2011, isagoo intaas ku daray:
“Waa nasiib-darro in sannadka 2026, Madaxweyne Farmaajo uu soo dhaweeyo wejiga labaad ee Heshiiskii Kampala, halka Xasan la wiiqayo.”
“Waddaniyaddu waa mabda’, ma aha fikrado isbeddelaya oo u janjeera dan shakhsiyeed.”
Dhaliishiisu waxay ku salaysan tahay eedda ah in Farmaajo ka tanaasulay diidmadii uu muddada dheer ka qabay faragelinta shisheeye, xilli Soomaaliya ay weli ku tiirsan tahay dalal shisheeye dhinacyada amniga iyo taageerada dhaqaale.
Heshiiskii Kampala, oo Museveni iyo ergaygii Qaramada Midoobay Augustine Mahiga ay 9-kii Juun 2011 ka dhex-dhexaadiyeen, ayaa Farmaajo, oo markaas ahaa ra’iisul wasaare, ku qasbay inuu xilka iska casilo muddo 30 maalmood gudahood ah. Heshiiskaasi wuxuu dhaliyay dibadbaxyo waddooyinka Muqdisho ka dhacay, iyadoo bannaanbaxayaashu taageero u muujiyeen Farmaajo.
Waxa uu Farmaajo sheegay
Fahad wuxuu ka jawaabay qoraal uu Farmaajo ku daabacay X, kaas oo u qornaa:
“Waxaan soo dhaweynayaa aqbalaadda Madaxweynaha @KagutaMuseveni ee martiqaadka uu ku imaanayo Muqdisho. Dalkeennu wuxuu u baahan yahay wada-hadal loo dhan yahay oo dhab ah, kaas oo si adag ugu salaysan Dastuurka iyo go’aanka Maxkamadda Sare ee ka dhanka ah muddo-kordhinta aan dastuuriga ahayn ee xilka Madaxweynaha.”
Museveni wuxuu aqbalay martiqaadka 23-kii Nofeembar 2026 kaddib wada-hadallo uu Xasan Sheekh kula yeeshay Entebbe, sida lagu sheegay war-murtiyeed wadajir ah. Kanaallada diblomaasiyadeed ayaa go’aamin doona taariikhda booqashada. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa diidday soo jeedinta ah in Uganda ay dhexdhexaadin doonto khilaafka doorashada, iyadoo sheegtay in war-murtiyeedku uusan xusin dhexdhexaadin.
Horaantii Nofeembar, Maxkamadda Sare ee Soomaaliya waxay xukuntay in muddo-kordhinta hal sano ah ee Xasan Sheekh ay sharci-darro tahay, isla markaana muddadiisii afarta sano ahayd ay dhammaatay May 2026. Xasan Sheekh ayaa diiday xukunkaas, isagoo ku adkaystay in wax-ka-beddellada dastuurku ay xilkiisa kordhinayaan illaa May 2027.
Fashilka Golaha Mustaqbalka
Fahad Yasin ayaa horey isugu dayay inuu Golaha Mustaqbalka Soomaaliya ku daro wada-hadallo lala yeesho Xasan Sheekh, kaddib markii goluhu dabciyay shuruudihii uu horey u dalbaday ka hor inta uusan wada-hadallada gelin.
Wada-xaajoodyadii u dhexeeyay dowladda iyo Golaha Mustaqbalka — oo ah isbahaysi ay ku jiraan Puntland, Jubaland iyo siyaasiyiin mucaarad ah — ayaa sanadkan marar badan burburay, gaar ahaan Febraayo iyo May 2026. Goluhu wuxuu Xasan Sheekh ku eedeeyay inuu tallaabooyin hal dhinac ah ka qaaday wax-ka-beddellada dastuurka iyo doorashooyinka.
Taageerada Fahad ee Xasan Sheekh waa mid soo jireen ah. Bishii Janaayo 2026, Fahad, oo ah hoggaamiye saameyn ku leh gadaasha xisbiga loo yaqaan Haybad Qaran, ayaa Facebook kaga hambalyeeyay madaxweynaha kaddib markii dowladdu hoos u dhigtay xiriirkii ay la lahayd Imaaraadka Carabta.
Ninka daaha gadaashiisa
Madaxa hore ee NISA ayaa dhawaan baraha bulshada u adeegsaday inuu ku daabaco faallooyin siyaasadeed, isagoo ku nool mid ka mid ah dalalkii shisheeye ee uu Farmaajo ku dhaliili jiray ku-tiirsanaanta. Fahad Yasin wuxuu sidoo kale ka mid yahay shaqsiyaadka lala xiriiriyo helitaanka taageero dhaqaale oo laga helo dalalka Carabta iyo u gudbinta siyaasiyiin Soomaali ah oo markii dambe saameyn yeesha, halka isaga laftiisu guud ahaan ka shaqeeyo meel ka fog indhaha dadweynaha.
Midowga Haybad Qaran waxaa lagu dhawaaqay Nofeembar 2025 kaddib markii siyaasiyiin Soomaali ah ay ku kulmeen Turkiga. Ra’iisul wasaarihii hore Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa ah musharraxa madaxweyne ee midowga, halka Fahad Yasin uu yahay shaqsigiisa ugu caansan.
Fahad wuxuu maamulay ololihii doorashada Farmaajo ee 2017, ka hor inta uusan noqon madaxa xafiiska Villa Soomaaliya intii u dhexeysay 2017 iyo 2018. Markii dambe wuxuu noqday ku-xigeenka agaasimaha NISA, dabadeedna agaasime, kaddibna wuxuu noqday La-taliyaha Amniga Qaranka intii u dhexeysay 2021 iyo 2022. Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa NISA ka qaaday 2021 kaddib dilkii sarkaaladdii sirdoonka Ikran Tahlil. Fahad wuxuu si rasmi ah u soo afjaray iskaashigii siyaasadeed ee uu la lahaa Farmaajo 1-dii Sebtembar 2024.
Lacagta Qatar iyo doorashooyinka
Fahad Yasin wuxuu sidoo kale ku lug lahaa dhismaha ololihii siyaasadeed ee Xasan Sheekh markii ugu horreysay uu madaxweyne noqday 2012. Xog la helay ayaa muujisay in maalgelintii doorashadaasi ay ka timid Qatar. Intii uu Farmaajo madaxweynaha ahaa, lacago badan oo lagu taageerayay ololihiisa doorashada ayaa sidoo kale laga ururiyay Dooxa.
Fahad wuxuu telefishanka Al Jazeera Arabic uga shaqeynayay intii u dhexeysay 2005 iyo 2011, waxaana taageero dhaqaale oo Qatar ka timid uu ku noqday shaqsiga ugu saameynta badan maamulkii Farmaajo. Koritaankiisu wuxuu ku soo beegmay dagaalkii qabow ee dalalka Khaliijku galeen 2017, xilligaas oo si weyn loogu tixgelin jiray wakiilka Qatar ee Muqdisho.
Qatar ayaa horey u diidday eedeymaha ahaa inay iyada oo loo marayo Fahad Yasin maalgelisay dowladda iyo siyaasiyiinta Soomaaliya, iyadoo sheegtay in eedeymahaasi yihiin kuwo “aan sal iyo raad lahayn.”
AXADLETM