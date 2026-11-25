Sheegashada Pakistan ee ku aaddan dadaalladeeda ay kula tacaalaysay ganacsade Mahmood Azhar Chaudhry ayaa la isku khilaafay, kaddib markii Malawi ay sheegtay inaysan waligeed Islamabad ka helin codsi rasmi ah oo lagu xirayo ama lagu masaafurinayo.
Baadhitaan uu sameeyay Nyasa Times ayaa sheegay in Pakistan ay la xiriirtay mas’uuliyiinta Malawi oo ku saabsan Chaudhry, kaas oo la sheegay inuu isu soo bandhigay inuu ahaa qunsulka sharafeed ee Pakistan u qaabilsanaa Malawi intii u dhaxaysay 2018 iyo 2022. Pakistan ayaa beenisay inuu abid xilkaas hayay. Hase yeeshee, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Malawi ayaa sheegtay inaysan helin qoraal diblomaasiyadeed ama wax isgaarsiin rasmi ah oo lagu codsanayo masaafurintiisa.
Khilaafkan ayaa yimid xilli ay Lilongwe ka socdaan muranno dhuleed, iyadoo in ka badan 15,000 oo qoys ay sheegayaan inay dhulkoodii ku waayeen macaamilo ay ku lug lahaayeen shirkado lala xiriiriyo Chaudhry. Dhaliilayaashu waxay Pakistan ugu baaqeen inay soo bandhigto caddeymo dukumiinti ah oo ku saabsan xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay sheegtay inay la sameysay Malawi, isla markaana ay muujiso inay tallaabo ka qaaday arrintan.