Hoggaamiyaha Waqooyi Kuuriya Kim Jong-un ayaa ballanqaaday inuu ballaarin doono xiriirrada caalamiga ah ee dalkiisa, isagoo ilaalinaya madaxbannaanidiisa, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda, maalmo uun kadib markii uu diiday dadaalkii Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahaa inuu kulan la yeesho.
Kim ayaa hadalladan jeediyay xaflad loo sameeyay safiirrada dhowaan la magacaabay, oo uu ku jiro safiirka Ruushka. Ka-qaybgalka shaqsiga ah ee Kim wuxuu ahaa tallaabo naadir ah oo ka baxsan hab-maamuuska la yaqaan, kaas oo dhigaya in waraaqaha aqoonsiga sida caadiga ah uu qaabilo mas’uul sare, halkii uu si toos ah uga qaabili lahaa hoggaamiyaha Waqooyi Kuuriya.
Pyongyang waxay doonaysaa inay “ballaariso oo horumariso xiriirrada dibadda iyadoo ku salaynaysa mabaadi’da madaxbannaanida, nabadda iyo saaxiibtinimada, isla markaana ilaalinaysa madaxbannaanida iyo amniga qaranka”, ayuu Kim sheegay, sida ay baahisay Wakaaladda Wararka Dhexe ee Kuuriya ee dowladda.
Xafladdu waxay timid kadib markii Trump uu isku dayo aan lagu guulaysan ku doonayay inuu la kulmo Kim intii uu usbuucii hore booqanayay Shiinaha, halkaas oo uu uga qaybgalayay shir-madaxeedka Iskaashiga Dhaqaalaha Aasiya iyo Baasifigga (APEC).
Vladimir Putin, Xi Jinping iyo Donald Trump ayaa wadahadallo ku yeeshay Shenzhen, Shiinaha
“Dunidu waxay hadda la kulmaysaa qalalaase amni oo aan degganayn iyo fowdo siyaasadeed iyo dhaqaale oo ka jirta daafaha dunida,” ayuu Kim yiri, isaga oo aan bixin faahfaahin dheeraad ah.
“Xaaladda caalamiga ah ee hadda jirta waxay keenaysaa isbeddel weyn oo ku yimaadda fahamkeenna ku aaddan madaxbannaanida iyo amniga qaranka,” ayuu raaciyay.
“Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Shacabka Kuuriya ma raadinayso sarrayn ama ballaarin,” ayuu yiri, isaga oo tixraacaya xarfaha hore ee magaca rasmiga ah ee Waqooyi Kuuriya.
Akhri wax dheeraad ah:Xi, Trump ama Putin – Yaa ugu wanaagsanaa shir-madaxeedkii hoggaamiyeyaasha ee Shiinaha?
Sawirrada ay sii daysay KCNA ayaa muujiyay Kim oo xiran suudh rasmi ah iyo xarig qoorta ah, xilli uu qaadanayay waraaqaha aqoonsiga safiirrada, iyadoo Wasiirka Arrimaha Dibadda Choe Son-hui ay garab taagnayd.
Sawirro kale ayaa muujiyay hoggaamiyaha oo jeedinaya hadalkiisa isla markaana safiir kasta la taagan sawirro rasmi ah.
Go’aanka Kim ee ah inuu ka qaybqaato xafladda diblomaasiyadeed, isaga oo iska indhatiraya xiriirkii Trump, wuxuu tilmaamayaa “isbeddel” ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee Waqooyi Kuuriya, ayuu yiri Lim Eul-chul, oo bare ka ah Machadka Daraasaadka Bariga Fog ee Jaamacadda Kyungnam.
“Iyadoo ay soo dhaweynayso safiirrada, isla markaana aysan ka falcelin soo-jeedinnadii diblomaasiyadeed ee Trump, Waqooyigu wuxuu muujiyay in uu u jihaysanayo waxa lagu tilmaami karo ‘diblomaasiyad ku dhisan madaxbannaani dhinacyo badan leh’,” ayuu yiri.
Tallaabadan waxay sidoo kale muujinaysay diyaargarowga Kim “inuu si firfircoon u qaabeeyo nidaamka caalamiga ah ee isbeddelaya isagoo ah madaxa dowlad madax-bannaan”, ayuu raaciyay.
Shirarkii dhexmaray Kim iyo Trump intii lagu jiray xilli-ciyaareedkii koowaad ee madaxweynaha Mareykanka waxay diiradda saareen dadaallo lagu xakameynayo barnaamijka nukliyeerka Pyongyang, balse ma aysan dhalin heshiis la taaban karo.
Inkastoo ay sannado saarnaayeen cunaqabateynno Qaramada Midoobay, Waqooyi Kuuriya waxay sii wadday horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. Waxay sharciga ku diiwaangelisay xaaladdeeda nukliyeerka, waxayna ku dhawaaqday in hubkeedu yahay mid joogto ah oo aan dib looga laaban karin.
Pyongyang waxay sidoo kale sii xoojisay iskaashigeeda Ruushka, iyadoo ciidamo u dirtay inay taageeraan dadaalka dagaal ee Moscow uga dhanka ah Ukraine.