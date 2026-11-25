HARGEYSA, Soomaaliya — Taiwan ayaa beddelaysa wakiilkeeda diblomaasiyadeed ee Waqooyi Galbeed, iyadoo magacowday diblomaasi khibrad leh oo beddeli doona Chenhwa Lou, kaas oo in ka badan lix sano xil ka hayay deegaanka, sida ay Talaadadii sheegtay dowladda Taiwan.
Chou Shyue-yow, oo hore u ahaa ku-xigeenka wakiilka Taiwan ee Japan, ayaa xilka kala wareegi doona Lou, kaas oo la filayo inuu Taiwan ugu laabto xil cusub oo uu ka qabto Wasaaradda Arrimaha Dibadda, sida uu sheegay Golaha Fulinta ee Taiwan.
Isbeddellada shaqaalaha ayaa sidoo kale Chen Chih-jen, oo hore u ahaa la-taliye ka tirsanaa xafiiska wakiilka Taiwan ee Japan, keenaya Waqooyi Galbeed isagoo noqonaya ku-xigeenka wakiilka.
Lou ayaa Hargeysa yimid bishii Agoosto 2020, wuxuuna gacan ka geystay dhismaha xafiiska wakiilka Taiwan ee halkaas. Waxa uu xilka hayay in ka badan lix sano, taas oo ka dhigtay inuu noqdo shakhsi muhiim ah oo door ku leh horumarinta xiriirka Taipei iyo Hargeysa.
Chou waa diblomaasi muddo dheer shaqaynayay, waxaana xilalkiisii hore ka mid ahaa San Francisco iyo Japan. Waxa uu sidoo kale hoggaamiyay xafiiska Taiwan ee Sapporo, wuxuuna la shaqeeyay Ururka Xiriirka Taiwan iyo Japan.
Dowladda Taiwan ma aysan shaacin sababta isku-shaandhaynta, sida ay baahisay Wakaaladda Wararka Dhexe ee Taiwan oo ay dowladdu maamusho.
Isbeddelka hoggaanku wuxuu ku soo beegmayaa xilli xiriirka Taiwan iyo Waqooyi Galbeed uu weli wajahayo diidmo uga imanaysa Shiinaha iyo Soomaaliya. Taipei iyo Hargeysa ayaa sannadkii 2020 xafiisyo wakiillo ka kala furay caasimadaha labada dhinac, tan iyo xilligaasna waxay ballaariyeen iskaashiga dhinacyada ganacsiga, beeraha, waxbarashada iyo tiknoolajiyadda.
Shiinuhu wuxuu Taiwan u arkaa inay qayb ka tahay dhulkiisa, wuxuuna diiddan yahay dadaallada Taipei ay ku doonayso inay xiriir rasmi ah la yeelato dowladaha kale. Beijing sidoo kale waxay sheegtaa in Waqooyi Galbeed, oo 1991-kii ku dhawaaqay inay ka go’day Soomaaliya, uu weli ka tirsan yahay dhulka Soomaaliya.
Soomaaliya ayaa marar badan cambaaraysay xiriirka Taiwan iyo Waqooyi Galbeed, iyadoo sheegtay in xiriir rasmi ah oo dhex mara labada dhinac uu xadgudub ku yahay madaxbannaanideeda iyo midnimadeeda dhuleed.
Bishii Janaayo 2026, Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya waxay mar kale xaqiijisay taageerada dalka ee mabda’a Shiinaha oo keliya, iyadoo taageertay mowqifka Beijing ee ah in Taiwan ay qayb ka tahay Jamhuuriyadda Shacabka Shiinaha.
Soomaaliya waxay sidoo kale bishii Abriil 2025 soo rogtay xayiraado ka mamnuucaya dadka wata dukumentiyada Taiwan inay dalka soo galaan, ka baxaan ama transit ku maraan. Shiinuhu wuxuu soo dhaweeyay go’aankaas, isagoo sheegay inuu waafaqsan yahay mabda’a Shiinaha oo keliya.
Si kastaba ha ahaatee, Taipei iyo Hargeysa waxay sii wadeen xiriirkooda iyagoo adeegsanaya xafiisyadooda wakiillada. Magacaabista Chou waxay muujinaysaa in Taiwan ay damacsan tahay inay sii waddo joogitaankeeda diblomaasiyadeed ee Waqooyi Galbeed, inkastoo ay diiddan yihiin Beijing iyo Muqdisho.
AXADLETM