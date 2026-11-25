Dhaqdhaqaaqa jabhadeed ee Thomas Lubanga ayaa Talaadadii sheegay inuu joojinayo u dhaqaaqistiisa dhanka Bunia, caasimadda gobolka Ituri ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, isla markaana uu ka soo laabanayo goobihii uu qabsaday maalmihii u dambeeyay kaddib dagaallo culus oo uu la galay ciidamada dowladda.
Heshiiska Kacaanka Shacabka ayaa go’aanka qayb ahaan ku sababeeyay ballanqaadyo laga gaaray wada-hadallo uu dhex-dhexaadinayay Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni.
Ku dhawaaqistan ayaa timid kaddib markii jabhaddu Isniintii qabsatay Iga-Barriere, oo ah magaalo istiraatiiji ah oo qiyaastii 25 kiiloomitir (15.5 mayl) waqooyi ka xigta Bunia. Horumarka jabhaddu samaysay ayaa ciidamada dowladda ku qasbay inay dib ugu gurtaan dhanka caasimadda gobolka.
Hase yeeshee, militariga Kongo ayaa sheegay in kooxdaasi ay weli weerarro ku qaadayso fariisimaha milatari iyo dadka rayidka ah ee dhulka Djugu, taasoo shaki gelinaysa in bayaanku si degdeg ah u joojin doono dagaallada.
Ciidanku waxay bayaan ku sheegeen in dagaalyahannada jabhaddu ay bartilmaameedsadeen fariisimaha Pacio, Mabanga iyo Liko, iyagoo dilay askar iyo dad rayid ah. Ma aysan shaacin tirada khasaaraha.
Rabshadihii ugu dambeeyay ayaa kumannaan qof oo rayid ah ku qasbay inay tan iyo dhammaadkii toddobaadka u qaxaan dhanka Bunia, sida ay warbaahintu sheegtay. Jabhaddu waxay sidoo kale Axaddii la wareegtay Lopa iyo Linji kaddib dagaallo culus, sida wararku tilmaamayaan.
Colaaddu way sii xoogaysatay inkastoo ay jireen dadaallo diblomaasiyadeed oo cusub oo lagu qaboojinayo xiisadda u dhexeysa ciidamada Lubanga iyo dowladda Madaxweyne Felix Tshisekedi.
Museveni ayaa 9-kii Oktoobar magaalada Entebbe ee Uganda ku martigeliyay wada-hadallo uu Lubanga isugu keenay wafdi ka kooban saraakiil sare oo ka tirsan dowladda iyo militariga Kongo, iyadoo la isku dayayay in dib loo bilaabo wada-xaajoodyada.
Lubanga, oo hore u hoggaamin jiray Midowga Waddaniyiinta Kongo, ayaa Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada ku heshay dambi sannadkii 2012-kii, kaddib markii lagu eedeeyay inuu qoray oo adeegsaday carruur askar ah intii uu socday dagaalkii Kongo. Maxkamaddu waxay ku xukuntay 14 sano oo xabsi ah; waxaana la sii daayay Maarso 2020 kaddib markii uu dhammaystay xukunkiisa.
Lubanga weli wuxuu saaran yahay cunaqabateynta Qaramada Midoobay. Sannadkii 2025, wuxuu ku dhawaaqay sameynta Heshiiska Kacaanka Shacabka, isagoo furay jiho cusub oo ka dhan ah dowladda Tshisekedi ee bariga dalka oo colaado ay ragaadiyeen.
Ituri waxaa sannado badan ka jiray kacdoonno hubeysan iyo rabshado u dhexeeya bulshooyinka, taasoo ka dhigtay mid ka mid ah gobollada ugu xasillooni darran Kongo. Gobolka ayaa sidoo kale ah xudunta hadda uu ka dillaacay cudurka Ebola ee dalka, taasoo sii adkaynaysa xaaladda bani’aadantinimo, iyadoo dagaallada cusub ay dad badan oo deegaanka ah guryahooda ka barakicinayaan.