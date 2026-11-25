Sawirrada dayax-gacmeedka ee qabuuraha ku yaalla Bunia, bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, ayaa muujinaya farqi weyn oo u dhexeeya tirada qabuuraha la qodayo iyo tirada rasmiga ah ee dhimashada Ebola, taas oo tilmaamaysa in cudurku uu galaaftay nolosha dad aad uga badan inta ay mas’uuliyiintu diiwaangeliyeen.
Salomon Mugisa, oo qabriyo ka qoda qabuuraha Nyamurongo ee Bunia, ayaa si toos ah ula socday sida ay dhibaatadu u sii xoogaysanaysay.
Bilowgii sannadka, shaqaaluhu ma aasi jirin wax ka badan laba ama saddex qof maalintii. Ka dib markii Ebola uu magaalada ku faafay dabayaaqadii Abriil, xawaarahaasi si weyn ayuu isu beddelay.
“Waxaan aasi jirnay 5, 10, 15 qof maalintii. Tiradu way sii kordhaysay,” ayuu Mugisa sheegay isagoo taagan meel ballaaran oo ay ka buuxaan qabriyo cusub oo la qoday.
Bishii Luulyo, wuxuu qiyaasay in ku dhowaad 600 oo qof lagu aasay Nyamurongo tan iyo markii uu faafitaanku bilaabmay.
Hase yeeshee, xilligaas diiwaannada rasmiga ah waxay muujinayeen in wax ka yar 200 qof oo Bunia ah ay Ebola u dhinteen, iyadoo magaaladaasi ahayd xudunta faafitaanka. Mas’uuliyiintu waxay si rasmi ah u shaaciyeen cudurka 15-kii May. Dalka oo dhan, faafitaanku wuxuu tan iyo markaas ku dhacay in ka badan 11,500 qof, halka ay dhinteen in ka badan 5,500.
Dib-u-eegis ay Reuters ku samaysay sawirrada dayax-gacmeedka ee Nyamurongo iyo laba qabuuraha kale ee waaweyn ee Bunia ayaa lagu ogaaday in qabuuraha cusub ee la qoday ay si weyn uga badan yihiin dhimashada Ebola ee la soo sheegay. Farqigaasi wuxuu muujinayaa in kumannaan dhimasho ah laga yaabo inaan laga diiwaangelin guud ahaan faafitaanka.
Baaritaanku wuxuu isbarbar dhigay tirada qabuuraha la qoday sannadka 2026 iyo hawlihii aaska ee sannadkii ka horreeyay, ka hor inta uusan cudurku dillaacin.
Isbarbardhiggaasi wuxuu soo saaray qiyaasta “dhimashada dheeraadka ah”, oo ah cabbir caafimaadka bulshada loo adeegsado in lagu ogaado inta qof ee ka badan tiradii sida caadiga ah la filayay u dhimatay.
Reuters ayaa markaas qiyaasta dhimashada dheeraadka ah la barbar dhigtay tirooyinka rasmiga ah ee dhimashada Ebola.
Farqiga ayaa yaraaday markii baaritaanka iyo dabagalka cudurku soo fiicnaadeen. Hase yeeshee, horraantii Nofembar, Bunia waxaa laga diiwaangeliyay in ka badan 1,000 dhimasho oo dheeraad ah — taas oo in ka badan 50% ka sarreysay tirada rasmiga ah ee dhimashada Ebola oo markaas ahayd 707.
Dhimashada dheeraadka ah dhammaanteed laguma xiriirin karo Ebola. Qaar ayaa laga yaabaa inay sababeen cudurro kale, oo ay ku jiraan dad ka fogaaday isbitaallada iyagoo ka baqaya inay qaadaan fayras aan lahayn daaweyn ama tallaal la ansixiyay.
Si kastaba ha ahaatee, natiijooyinkani waa dadaalkii ugu horreeyay ee faahfaahsan ee lagu cabbirayo baaxadda dhimashada aan la diiwaangelin ee Bunia. Waxay si guud ula jaanqaadayaan qiyaas ay Hay’adda Caafimaadka Adduunka soo saartay bishii Luulyo, taas oo sheegtay in faafitaanku laba ilaa afar jeer ka weynaan karo inta ay muujinayaan xogta la heli karo.
Falanqayntu waxay weli hoos u dhigi kartaa qiyaasta dhimashada, maadaama aysan ku jirin goobaha yaryar ee lagu aaso meydadka ee ku kala firirsan magaalada.
Wasaaradda Caafimaadka Kongo kama aysan jawaabin codsiyadii Reuters ee ku saabsanaa arrintan.
Jean-Jacques Muyembe, oo hoggaamiya Machadka Qaranka ee Cilmi-baarista Bayoolajiga ee dalka, ayaa sheegay in farqigii hore ee u dhexeeyay dhimashada Ebola ee la soo sheegay iyo tirada dhabta ah uu ahaa mid la fahmi karo, maadaama mas’uuliyiintu ay cudurka goor dambe aqoonsadeen. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu intaas ku daray in qiyaasaha dhimashada dheeraadka ah loo baahan yahay in lagu hubiyo baaritaanno lagu ogaanayo sababaha gaarka ah ee dhimashada.
Yap Boum, madaxa u diyaargarowga iyo ka jawaabista xaaladaha degdegga ah ee Xarumaha Afrika ee Xakameynta iyo Ka Hortagga Cudurrada, ayaa sheegay in natiijooyinku u muuqdaan kuwo si guud loo aamini karo. Wuxuu sheegay in dhimashada dheeraadka ahi inta badan ugu badan tahay bilowga cudur faafa, ka hor inta aysan si buuxda u shaqayn nidaamyada baaritaanka, dabagalka iyo ka jawaabista.
Farqiga oo sii weynaanayay bilihii hore
Isbarbardhigga dhimashada dheeraadka ah iyo diiwaannada rasmiga ah wuxuu muujin karaa sida ay mas’uuliyiintu ugu guulaysteen ogaanshaha caabuqyada iyo dhimashada. Kiisaska aan la ogaan waxay sidoo kale shaqaalaha caafimaadka ka hor istaagaan inay aqoonsadaan dadka la xiriiray bukaannada, taas oo adkaynaysa in la joojiyo silsiladaha faafitaanka.
Reuters waxay ogaatay in farqiga u dhexeeya dhimashada la qiyaasay iyo tirooyinka rasmiga ah ee Ebola uu ugu weynaa bilihii ugu horreeyay ee faafitaanka. Farqiga ayaa markaas yaraaday markii mas’uuliyiintu kordhiyeen baaritaanka iyo warbixinta.
“Waxaan weli helaynaa caddeymo muujinaya in qayb ka mid ah kiisaska iyo dhimashada aan weligood la ogaan,” ayuu yiri Olivier Le Polain, madaxa cudurrada faafa iyo falanqaynta ee Barnaamijka Xaaladaha Degdegga ah ee WHO.
Dabayaaqadii Juun, Bunia waxaa laga diiwaangeliyay in ka badan 580 dhimasho oo dheeraad ah, taas oo ku dhowaad toddoba jeer ka badanayd tirada rasmiga ah ee dhimashada Ebola, sida lagu sheegay falanqaynta.
Bishii Sebtembar, tirada guud ee dhimashada dheeraadka ahi waxay gaartay ku dhowaad 950, taas oo ku dhowaad laba jeer ka badan tirada la soo sheegay.
Diiwaannada aaska ee Nyamurongo waxay bixiyaan cabbir muujinaya sida ay dhimashadu si weyn isu beddeshay. Ka hor faafitaanka, shaqaaluhu celcelis ahaan waxay qodi jireen 2.4 qabri maalintii. Bishii Juun, celceliska maalinlaha ah wuxuu ka sarreeyay sagaal, ka hor inta uusan hoos ugu dhicin qiyaastii 4.5 horraantii Nofembar.
Reuters waxay sidoo kale dib-u-eegis ku samaysay qabuuraha ugu weyn ee Mongbwalu, oo ah magaalo dahab laga qodo oo ku taalla waqooyiga Bunia, halkaas oo mas’uuliyiinta caafimaadku rumaysan yihiin inuu ka bilaabmay faafitaanku.
Diiwaannada rasmiga ah waxay sheegayaan in in ka badan 750 qof ay ku dhinteen Bunia, halka in ka badan 350 ay ku dhinteen Mongbwalu. Hase yeeshee, sawirrada dayax-gacmeedka ee labada goobood ayaa muujiyay farqi la mid ah oo u dhexeeya tirada qabuuraha iyo dhimashada la soo sheegay.
Qabuuraha Mongbwalu ee Reuters baartay, dhimashada dheeraadka ahi waxay bishii Agoosto 25% ka sarreysay tirada rasmiga ah ee dhimashada Ebola ee magaalada iyo tuulooyinka ku xeeran.
Intii lagu jiray booqasho bishii Luulyo, shaqaalaha qabuuraha iyo mas’uuliyiinta deegaanka waxay tilmaameen dhowr boqol oo qabri oo dheeraad ah oo ku yaalla toddoba goobood oo kale oo lagu aaso meydadka, kuwaas oo ay rumaysnaayeen inay ku jiraan dhibbanayaal Ebola ah.
‘Waxaan ogeyn in dhibaato jirto’
Nidaamka caafimaadka Mongbwalu ayaa si degdeg ah u buuxsamay ka dib markii tiro badan oo bukaanno ah ay bilaabeen inay yimaadaan isbitaalka deegaanka horraantii May.
Qaar badan ayaa markii hore muujiyay astaamo la xiriiray duumada ama qandhada tiifowga. Hase yeeshee, si ka duwan bukaannada qaba cudurradaas, xaaladdoodu si degdeg ah ayay uga sii dartay, wayna dhinteen.
“Waxaan ogeyn in dhibaato jirto, laakiin ma aanan ogeyn waxa ay ahayd,” ayuu yiri Richard Lokudu, oo ah dhakhtarka madaxa ka ah isbitaalka Mongbwalu.
Markii dhimashadu korodhay, qaar ka mid ah dadka deegaanka waxay ku eedeeyeen habaar la sheegay inuu ku dhacay bulshada ka dib markii la waxyeelleeyay dabadeedna la gubay naxashka wadaad caan ahaa. Mas’uuliyiintu waxay tuhmayaan in wadaadku uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee cudurku ku dhacay ama mid ka mid ah dadkii hore ee si weyn u faafiyay.
Baaritaanka shaybaarka ayaa markii hore ku guuldarreystay inuu aqoonsado fayraska, qayb ahaan sababtoo ah muunadihii waxaa laga baarayay nooca Ebola ee khaldan.
Natiijooyinkii ugu horreeyay ee togan ma soo bixin illaa bartamihii May, taas oo xaqiijisay faafitaanka fayraska Bundibugyo, oo ah nooc dhif ah oo Ebola ah, kaas oo aan lahayn daaweyn ama tallaal la heli karo.
“Goor dambe ayaan ogaannay,” ayuu Lokudu yiri. “Taasi waa sababta ay dhimashadu u badnayd.”
Markii faafitaanka si rasmi ah loo shaaciyay bartamihii May, mas’uuliyiinta caafimaadka deegaanka waxay hore u diiwaangeliyeen 100 dhimasho oo aan la sharraxin oo Mongbwalu ka dhacday lixdii toddobaad ee ka horreeyay. Sida lagu sheegay warbixin xaaladeed oo wasaaradda caafimaadka ah oo ay heshay Reuters, dhibbanayaal badan waxay muujiyeen astaamo la xiriiray Ebola.
Jean-Leonard Binziliese Goite, oo ah diiwaan-hayaha madaniga ah ee magaalada, ayaa sheegay in bukaanno badan la aasay iyada oo aan la baarin.
Wuxuu sheegay in tirakoobyada rasmiga ahi aysan ka tarjumayn baaxadda faafitaanka marxaladihiisii hore, qayb ahaan sababtoo ah macdanta dahabka ee Mongbwalu ay soo jiidato shaqaale ka soo hayaama meelo kala duwan oo Kongo ah. Qaar ka mid ah macdan-qodayaasha ayaa dhinta iyaga oo aan haysan ehel ku dhow oo soo sheega dhimashadooda ama dhammaystira diiwaangelinta loo baahan yahay.
Cudurku wuxuu sidoo kale sababay in dadku u kala guuraan gobolka Ituri. Markii dhimashadu sii korodhay, dadka deegaanka waxay Mongbwalu uga guureen Bunia iyo magaalooyin kale oo waaweyn, taas oo suuragal ka dhigtay inay fayraska geeyaan bulshooyin aan awood badan u lahayn inay ogaadaan oo xakameeyaan caabuqyada.
Cabsida iyo dabagalka daciifka ah ayaa sababay in dhimasho aan la diiwaangelin
Ka dib markii faafitaanka la shaaciyay, wasaaradda caafimaadku waxay ballaarisay baaritaanka iyo dabagalka. Mas’uuliyiintu waxay sidoo kale xoojiyeen habraacyada aaska, iyagoo isku dayaya inay hubiyaan in dhimashooyin yar ay ka baxsadaan diiwaangelinta rasmiga ah.
Hase yeeshee, farqiyo waaweyn ayaa sii jiray, kuwaas oo ay uga sii dartay kheyraadka xaddidan iyo joojinta gargaarka dibadda ee Maraykanka.
Cabsida laga qabo xarumaha caafimaadka ayaa ahayd caqabad kale. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka fogaaday isbitaallada ka dib markii ay arkeen bukaanno yimaada oo dhinta, halka qaar kalena ay u jeesteen dhakhaatiir dhaqameed, sida uu sheegay Lokudu.
“Dad badan ayaa ka baqay inay tagaan xarumaha caafimaadka sababtoo ah waxay arkeen dad halkaas taga oo dhinta,” ayuu yiri Faustin Ngabu Belo, oo ah mas’uul deegaanka ah oo ka tirsan xaafadda Njebi ee Mongbwalu.
Kooxaha caafimaadku waxay sidoo kale la kulmeen dhibaatooyin ku aaddan baaritaanka caabuqyada iyo dhimashada looga shakisan yahay, sababo la xiriira gaadiid xaddidan, dhul adag iyo faham-xumo joogto ah oo laga qabo cudurka.
Baaxadda dhimashada aan laga soo sheegin qaybaha kale ee bariga Kongo weli lama oga. Hase yeeshee, Le Polain oo ka tirsan WHO ayaa ka digay in ogaanshuhu ay u badan tahay inuu ka sii daciifsan yahay bulshooyinka fogfog, gaar ahaan meelaha amni-darradu ka jirto oo shaqaalaha caafimaadku ay ku adag tahay inay gaaraan bukaannada oo ay baaraan dhimashada.
Natiijooyinku waxay muujinayaan in faafitaanku si weyn uga weynaan karo inta ay muujinayaan diiwaannada rasmiga ah, gaar ahaan bulshooyinka aan si fudud u heli karin daryeel caafimaad.
Xog ay Xarunta Afrika ee Xakameynta iyo Ka Hortagga Cudurradu soo bandhigtay 5-tii Nofembar ayaa sidoo kale muujisay in faafitaanku weli yahay mid aan la xakameyn lix bilood ka dib markii si rasmi ah loo shaaciyay.
In ka badan 60% dhimashada Ebola ee aan