NISA Soomaaliya oo sheegtay duqeymo lagu qaaday Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Hiiraan
MUQDISHO, Soomaaliya – Laba xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa la dilay, halka saddex taliye si daran loogu dhaawacay laba hawlgal oo amni oo ka dhacay gobolka Hiiraan ee Soomaaliya, sida ay Talaadadii sheegtay Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda Qaranka Soomaaliya (NISA).
Mid ka mid ah dadka la dilay wuxuu ahaa Ismaaciil, kaas oo NISA ku sheegtay madaxa maaliyadda kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee deegaanka Aboorey.
Hawlgaladu waxay lagu bartilmaameedsaday fariisimo ku yaalla degmada Moqokori iyo deegaanka Kheyraanle–Butaale, iyadoo ay taageerayeen bahwadaagta caalamiga ah ee dhinaca amniga, ayay hay’addu sheegtay.
Gaadiid iyo hub ayaa sidoo kale lagu burburiyay hawlgallada ka dhacay gobolka koonfurta-dhexe, sida ay sheegtay NISA.
“Deegaanka u dhexeeya tuulooyinka Kheyraanle iyo Butaale, waxaa lagu dilay Ismaaciil, oo ahaa madaxa maaliyadda Khawaarijta ee deegaanka Aboorey, iyo Makaraan, oo ahaa darawalkii hoggaamiyaha kooxda ee degmada Maxaas,” ayay hay’adda sirdoonku sheegtay.
Khawaarij waa erayga ay dowladda Soomaaliya ugu yeerto kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab.
Duqeyn dhinaca cirka ah oo gooni ah, ayay ciidamada ammaanku ku bartilmaameedsadeen guri ku yaalla magaalada Moqokori oo ay ku sugnaayeen hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab, waxaana lagu dhaawacay laba taliye.
Al-Shabaab ayaa in ka badan 16 sano dagaal ka dhan ah dowladda Soomaaliya waday, iyadoo si joogto ah u weerarta ciidamada ammaanka, saraakiisha dowladda iyo dadka rayidka ah.
Ciidanka Soomaaliya, oo ay taageerayaan Hawlgalka Midowga Afrika ee Taageerada iyo Xasilinta Soomaaliya (AUSSOM) iyo bahwadaag kale oo caalami ah, ayaa tan iyo bishii Luulyo kordhiyay hawlgallada ka dhanka ah kooxda.
Bishii Diseembar, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa hal sano oo kale cusboonaysiiyay waajibaadka AUSSOM, kaddib qaraar ay taageertay Boqortooyada Midowday oo oggolaanshaha hawlgalka lagu kordhiyay illaa 31-ka Diseembar.