Kosovo oo walaac ka muujisay sagaal xubnood oo ka tirsan wafdi Soomaaliyeed oo la la’yahay kaddib fadeexad fiisooyin

MOGADISHU, Soomaaliya — Kosovo ayaa Soomaaliya ka dalbanaysa jawaabo degdeg ah kaddib markii sagaal xubnood oo ka tirsan wafdi rasmi ah aysan kasoo muuqan bixitaankoodii loo qorsheeyay ee Pristina, taasoo dhalisay su’aalo ku saabsan halka ay ku sugan yihiin iyo ammaankooda.
Warqad diblomaasiyadeed oo ku taariikhaysan 30-ka Oktoobar 2026, Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Qurbajoogta Kosovo waxay sheegtay inay weli si weyn uga walaacsan tahay sagaalka qof, kuwaas oo aan la xaqiijin halka ay ku sugan yihiin, xaaladdooda iyo inay dalka ka baxeen iyo in kale.
Isgaarsiinta oo ka koobnayd laba bog, laguna soo saaray qoraal diblomaasiyadeed oo tixraaciisu yahay 4868-561/26, ayaa loo diray Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya.
Sida ku cad warqadda, wafdiga Soomaaliya wuxuu Kosovo yimid 25-ka Oktoobar 2026, saacaddu markay ahayd 7:45 fiidnimo, iyagoo raacay diyaarad ay leedahay Turkish Airlines. Wafdiga waxaa hoggaaminayay Saciid Maxamed Maxamuud, Wasiiru-dawlaha Soomaaliya u qaabilsan Hawlaha Guud, Guriyeynta iyo Dib-u-dhiska, iyo Fartuun Cabdikariim Faarax, Wasiir-ku-xigeenka Dekedaha. Mas’uuliyiin kale iyo xubno ka tirsan wafdiga ayaa sidoo kale la socday.
Kosovo waxay sheegtay in diiwaannada Hab-maamuuska Dawladdu ay aqoonsadeen sagaal xubnood oo la socday wafdiga, kuwaas oo xaaladdooda u baahnayd in la caddeeyo.
Sida ay wasaaraddu sheegtay, Hab-maamuuska Dawladdu wuxuu 28-ka Oktoobar ogaaday, xilli mas’uuliyiintu diyaarinayeen barnaamijka wafdiga iyo gaadiidkii garoonka, in sagaalka qof ay kasoo baxeen hoygoodii ku yaallay Dua Village abbaaro 7:10 fiidnimo ee habeenkii ka horreeyay.
Kooxdan ayaa la sheegay inay baxeen iyaga oo aan wargelin mas’uuliyiintii loo xilsaaray inay ku weheliyaan intii ay booqashadoodu socotay.
Macluumaadkii horudhaca ahaa wuxuu muujinayay in sagaalka qof ay iskood uga baxeen hoyga, ayna u badan tahay inay u safreen meel ka baxsan Kosovo. Hase yeeshee, wasaaraddu waxay ka digtay in macluumaadkani uusan xaqiijin halka ay ku sugan yihiin, isla markaana uusan caddayn inay dalka ka baxeen.
Hab-maamuuska Dawladda Kosovo ayaa intaas kaddib jawaabo ka raadiyay wakiillada wafdiga Soomaaliya, balse warqadda diblomaasiyadeed waxay sheegtay in markii la soo saaray aysan jirin wax macluumaad la taaban karo oo la bixiyay.
Wasiiru-dawlaha Saciid Maxamed Maxamuud ayaa Kosovo ka baxay 28-ka Oktoobar, waxaana maalintaas kaddib ka baxay Wasiir-ku-xigeenka Fartuun Cabdikariim Faarax, sida ay wasaaraddu sheegtay.
Hase yeeshee, sagaalka xubnood ee la socday wafdiga kama aysan soo muuqan Terminal-ka VIP-da ee Garoonka Caalamiga ah ee Pristina, halkaas oo laga filayay inay raacaan duulimaadkoodii loo qorsheeyay.
Kosovo waxay sheegtay inay awoodi weyday inay xaqiijiso halka ay ku sugan yihiin, xaaladdooda deganaansho ama inay ka baxeen dhulkeeda iyo in kale.
Wasaaraddu waxay si rasmi ah uga codsatay dowladda Soomaaliya inay sharaxdo duruufaha la xiriira maqnaanshaha sagaalka qof, ayna bixiso faahfaahin ku saabsan halka ay hadda ku sugan yihiin iyo ammaankooda.
Waxay sidoo kale Muqdisho ku boorrisay inay mas’uuliyiinta awoodda u leh ee Kosovo iyo Hab-maamuuska Dawladda la socodsiiso wixii isbeddel ah ee ku yimaadda qorshayaasha safarka wafdiga, oo ay ku jiraan qabanqaabada hoyga iyo bixitaanka xubnaha.
Dhacdadan ayaa la sheegay inay Soomaaliya ka dhalisay cawaaqib siyaasadeed, iyadoo la sheegay in xilka laga qaaday laba wasiir oo federaal ah, kaddib eedeymo sheegaya inay gacan ka geysteen diyaarinta safarka sagaalka qof iyaga oo lacag ku beddelanaya.
Eedeymaha ayaa sheegaya in dhallinyaradan loo soo bandhigay inay yihiin shaqaale dowladeed, laguna daray wafdiga rasmiga ah si ay u helaan fiisooyin safar. Hase yeeshee, isgaarsiinta diblomaasiyadeed ee Kosovo wax tixraac ah kama bixin lacag-bixinno, iibinta fiisooyin ama ku lug lahaanshaha la sheegay ee wasiirro Soomaaliyeed.
Ilaha xogta u haya kiiska ayaa sidoo kale sheegaya in sagaalka qof ay markii dambe u safreen dalal kale, ayna dalbadeen magangelyo. Meelaha ay u kala safreen iyo xaaladdooda socdaalka hadda si madax-bannaan looma xaqiijin.
Sidoo kale, warqadda Kosovo ma xaqiijinayso in shakhsiyaadku dalbadeen magangelyo ama ay galeen dal kale. Taa beddelkeeda, waxay diiwaangelinaysaa in mas’uuliyiintu awoodi waayeen inay ogaadaan halka ay ku sugan yihiin kaddib markii ay ka baxeen hoygii Pristina.
Dhacdadan ayaa sii xoojisay baaritaanka lagu hayo sida loo maareeyo wafdiyada rasmiga ah ee dibadda, sida loo doorto shaqaalaha la socda iyo in safarrada caalamiga ah ee dowladdu maalgeliso ay ku lug lahaayeen khaladaad ama wax isdaba-marin ah.
Warqaddu waxay xaqiijinaysaa in sagaalka qof ay Dua Village ka baxeen abbaaro 7:10 fiidnimo 27-ka Oktoobar, aysan 28-ka Oktoobar kasoo xaadirin garoonka diyaaradaha, isla markaana marka laga eego dhinaca Kosovo aan la ogeyn halka ay ku sugan yihiin.