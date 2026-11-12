 Skip to content
Thursday, November 12, 2026 1 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Asr 15:06
Muqdisho 29°C
Breaking: Ilaaliye Soomaali ah oo dacwad lagu soo oogay si dambi loogu helo Ilhan Omar
Breaking News
Ilaaliye Soomaali ah oo dacwad lagu soo oogay si dambi loogu helo Ilhan OmarDowladda Ghana waxay qabsatay qareen u dooda xuquuqda madaniga ah kaddib dilal ka dhacay MaraykankaNationwide Protests Planned in Malawi Over Economic ChallengesReport warns world faces ‘irrecoverable overshoot’ on warming without rapid actionSoomaaliya oo raadinaysa $6.3 bilyan oo loogu talagalay maalgelinta la qabsiga cimilada ilaa 2035Congo’s Worst-Ever Ebola Outbreak Has Surpassed 11,000 CasesIlaaliye Soomaali ah oo dacwad lagu soo oogay si dambi loogu helo Ilhan OmarDowladda Ghana waxay qabsatay qareen u dooda xuquuqda madaniga ah kaddib dilal ka dhacay MaraykankaNationwide Protests Planned in Malawi Over Economic ChallengesReport warns world faces ‘irrecoverable overshoot’ on warming without rapid actionSoomaaliya oo raadinaysa $6.3 bilyan oo loogu talagalay maalgelinta la qabsiga cimilada ilaa 2035Congo’s Worst-Ever Ebola Outbreak Has Surpassed 11,000 Cases
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Dowladda Ghana waxay qabsatay qareen u dooda xuquuqda madaniga ah kaddib dilal ka dhacay Maraykanka

Follow
By Adam Omar November 12, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 57 minutes ago 1-minute read
New Law Means No Bail for Zambia Sexual Offence Cases
Zambia Enacts Law Banning Bail for Sexual Offense Cases

Ghana waxay u jeesatay qareenka caanka ah ee Maraykanka u dooda xuquuqda madaniga ah, Ben Crump, si uu uga caawiyo raadinta caddaaladda dadka reer Ghana ee lagu dilay Maraykanka. Ergada Joogtada ah ee Ghana ku leedahay New York ayaa Crump u xilsaari doonta inuu taageero kiisaska, iyadoo aan wax kharash ah laga qaadayn canshuur-bixiyeyaasha reer Ghana.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ghana ayaa sheegtay in go’aankani muujinayo sida ay dowladdu uga go’an tahay ilaalinta xuquuqda iyo karaamada muwaadiniinteeda ku nool dibadda.

Dowladdu waxay sidoo kale aqoonsatay iskaashiga mas’uuliyiinta Maraykanka, iyadoo Ghana iyo Maraykanku si wadajir ah uga shaqaynayaan sidii caddaalad loogu heli lahaa dhibbanayaasha.

 

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 672 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.