Dowladda Ghana waxay qabsatay qareen u dooda xuquuqda madaniga ah kaddib dilal ka dhacay Maraykanka

Ghana waxay u jeesatay qareenka caanka ah ee Maraykanka u dooda xuquuqda madaniga ah, Ben Crump, si uu uga caawiyo raadinta caddaaladda dadka reer Ghana ee lagu dilay Maraykanka. Ergada Joogtada ah ee Ghana ku leedahay New York ayaa Crump u xilsaari doonta inuu taageero kiisaska, iyadoo aan wax kharash ah laga qaadayn canshuur-bixiyeyaasha reer Ghana.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ghana ayaa sheegtay in go’aankani muujinayo sida ay dowladdu uga go’an tahay ilaalinta xuquuqda iyo karaamada muwaadiniinteeda ku nool dibadda.
Dowladdu waxay sidoo kale aqoonsatay iskaashiga mas’uuliyiinta Maraykanka, iyadoo Ghana iyo Maraykanku si wadajir ah uga shaqaynayaan sidii caddaalad loogu heli lahaa dhibbanayaasha.