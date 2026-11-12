Dibadbaxayaal ayaa la filayaa inay mas’uuliyiinta cadaadis ku saaraan inay jawaabo ka bixiyaan walaacyo isa soo taraya, oo ay ka mid yihiin shidaal la’aanta joogtada ah, yaraanta lacagaha qalaad, koronto la’aanta, dawooyinka muhiimka ah oo ka jira isbitaallada dowladda oo gabaabsi ah, biyo-gelinta oo hakad ku jirta iyo fadeexado la xiriira baasaboorrada oo la sheegay, sida lagu sheegay wareegto ay soo saareen qabanqaabiyayaashu.
Axadle Newsroom East-Africa News English
Mudaaharaadyo Qaran oo Malawi looga qorsheeyay Caqabadaha Dhaqaale
Follow
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Sidee u aragtaa warbixintan?
Direct News Delivery 75K+ Followers
Kala Soco Wararkii Ugu Dambeeyay WhatsApp & Telegram
Hel wararka degdegga ah, falanqeynta siyaasadda, iyo muuqaallada tooska ah adigoon seegin.