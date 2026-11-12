 Skip to content
Thursday, November 12, 2026 1 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Asr 15:06
Muqdisho 29°C
Breaking: Ilaaliye Soomaali ah oo dacwad lagu soo oogay si dambi loogu helo Ilhan Omar
Breaking News
Ilaaliye Soomaali ah oo dacwad lagu soo oogay si dambi loogu helo Ilhan OmarGhana’s Government Hires Civil Rights Lawyer After Murders in the U.S.Mudaaharaadyo Qaran oo Malawi looga qorsheeyay Caqabadaha DhaqaaleReport warns world faces ‘irrecoverable overshoot’ on warming without rapid actionSoomaaliya oo raadinaysa $6.3 bilyan oo loogu talagalay maalgelinta la qabsiga cimilada ilaa 2035Congo’s Worst-Ever Ebola Outbreak Has Surpassed 11,000 CasesIlaaliye Soomaali ah oo dacwad lagu soo oogay si dambi loogu helo Ilhan OmarGhana’s Government Hires Civil Rights Lawyer After Murders in the U.S.Mudaaharaadyo Qaran oo Malawi looga qorsheeyay Caqabadaha DhaqaaleReport warns world faces ‘irrecoverable overshoot’ on warming without rapid actionSoomaaliya oo raadinaysa $6.3 bilyan oo loogu talagalay maalgelinta la qabsiga cimilada ilaa 2035Congo’s Worst-Ever Ebola Outbreak Has Surpassed 11,000 Cases
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Mudaaharaadyo Qaran oo Malawi looga qorsheeyay Caqabadaha Dhaqaale

Follow
By Newsroom November 12, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Nationwide Protests Planned Over Malawi's Economic Challenges
Nationwide Protests Planned in Malawi Over Economic Challenges

Dibadbaxayaal ayaa la filayaa inay mas’uuliyiinta cadaadis ku saaraan inay jawaabo ka bixiyaan walaacyo isa soo taraya, oo ay ka mid yihiin shidaal la’aanta joogtada ah, yaraanta lacagaha qalaad, koronto la’aanta, dawooyinka muhiimka ah oo ka jira isbitaallada dowladda oo gabaabsi ah, biyo-gelinta oo hakad ku jirta iyo fadeexado la xiriira baasaboorrada oo la sheegay, sida lagu sheegay wareegto ay soo saareen qabanqaabiyayaashu.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,212 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.