Maraykanka oo xaqiijiyay ka bixitaanka ciidamadiisa saldhig muhiim u ah la-dagaallanka argagixisada ee Soomaaliya

Maraykanka oo xaqiijiyay ka bixitaanka saldhig istiraatiiji ah oo loo adeegsado la-dagaallanka argagixisada ee Soomaaliya
MUQDISHO, Soomaaliya — Maraykanku wuxuu xaqiijiyay in ciidamadiisu ay ka baxeen garoonka diyaaradaha milatari ee Baledogle ee koonfurta Soomaaliya, kaddib markii xaaladda sii xumaanaysa ee dhabaha diyaaradaha saldhigga ay ka dhigtay in diyaaradaha milatarigu si ammaan ah ugu soo degi waayaan.
Jeneraal John Brennan, taliyaha ku-xigeenka Taliska Ciidamada Maraykanka ee Afrika, ayaa sheegay in xaaladda dhabaha diyaaradaha ay si joogto ah u sii xumaanaysay, taasoo khataro isa soo taraya ku keentay hawlgallada duulista. Sida lagu sheegay warbixinta, dib u hagaajinta dhabaha diyaaradaha si loogu soo celiyo xaalad la isticmaali karo waxay ku kici lahayd tobannaan milyan oo doollar.
“Dhabaha diyaaradaha ee garoonka ayaa sii xumaanayay ilaa heer ay khatar noqotay in diyaarado lagu soo dejiyo,” ayuu yiri Brennan. Wuxuu intaas ku daray in Maraykanku uu sii wadi doono taageerada uu siinayo ciidamada ammaanka Soomaaliya.
Xaqiijintan ayaa timid kaddib warbixin uu baahiyay wargeyska milatariga Maraykanka ee Stars and Stripes, taasoo sheegtay in dhammaan shaqaalihii Maraykanka ay ka baxeen xarunta Baledogle, oo qiyaastii 60 mayl (96 kiiloomitir) waqooyi-galbeed ka xigta Muqdisho.
Muddo sannado ah, Baledogle wuxuu ahaa saldhig muhiim u ah hawlgallada Maraykanka ee Soomaaliya. Wuxuu taageeri jiray hawlgallada sirdoonka, duqeymaha cirka ee lagu beegsanayay dagaalyahannada Al-Shabaab iyo tababarka ciidamada Soomaaliya ee la dagaallamaya kacdoonka.
Ka bixitaanku wuxuu muujinayaa isbeddel muuqda oo ku yimid joogitaanka milatari ee Maraykanka ee xarun ay Washington sannadihii u dambeeyay ka shaqaynaysay ballaarinteeda. Horumarradii la qorsheeyay waxaa ka mid ahaa xarumo caafimaad, hoy loogu talagalay ciidamada iyo kaabayaal amni oo la xoojiyay, kuwaasoo loogu talagalay in lagu taageero joogitaan hawlgal oo muddo dheer ah.
Doorka milatari ee Maraykanka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer isbeddelay tobankii sano ee la soo dhaafay.
Dabayaaqadii 2020, madaxweynihii xilligaas Donald Trump ayaa amray in ku dhowaad 700 oo askari oo Maraykan ah laga saaro Soomaaliya. Madaxweyne Joe Biden ayaa go’aankaas ka noqday bishii May 2022, isagoo ansixiyay in boqolaal askari dib loogu diro Soomaaliya si loo xoojiyo ciidamada Soomaaliya loona taageero hawlgallada la-dagaallanka argagixisada ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
In kasta oo ciidamada Maraykanku ay ka baxeen Baledogle, haddana Washington waxay sheegtay in xiriirka milatari ee ay Soomaaliya la leedahay uu sii socon doono, taasoo muujinaysa in ka bixitaanku uusan ahayn dhammaadka taageerada amni ee Maraykanka.
Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli Soomaaliya ay weli ku tiirsan tahay taageerada milatari ee caalamiga ah ee ay ku wajahayso Al-Shabaab, oo in ka badan 15 sano dagaal hubaysan kula jirtay dowladda federaalka.
AXADLETM