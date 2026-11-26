KISMAAYO, Soomaaliya — Sarkaal sare oo ka tirsan Jubaland ayaa diiday baaq uu jeediyay madaxweynihii Soomaaliya ee xilkiisu dhammaaday, Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo ahaa in dib loo qiimeeyo xiriirka Soomaaliya ay la leedahay Imaaraadka Carabta, isagoo sheegay in go’aannada siyaasadda arrimaha dibadda aysan ahayn kuwo ay dowladda federaalku kaligeed qaadan karto.
Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubaland, Mukhtaar Sheekh, ayaa taageeradiisa u muujiyay Imaaraadka Carabta kulan ka dhacay Kismaayo, isagoo Abu Dhabi ku tilmaamay saaxiib muddo dheer Soomaaliya garab taagnaa xilliyadii ugu adkaa ee dalka soo maray.
Wuxuu xusay kaalinta Imaaraadku ku leeyahay ganacsiga, kaabeyaasha dhaqaalaha iyo adeegyada dadweynaha, isagoo ka digay in xiriirka la jaro uu dhaawici karo danaha dhaqaale ee Soomaaliya.
Mukhtaar wuxuu sheegay in xiriirrada ganacsi ay ka mid yihiin 12 markab iyo 10 doonyood oo yaryar oo ka yimid Imaaraadka, kuwaas oo ku xiran hawlgallada dekedda Muqdisho. Wuxuu isweydiiyay sababta Soomaaliya ay uga fogaato dal uu sheegay inuu xiriir dhaqaale oo weyn la lahaa dalka Geeska Afrika.
Sarkaalkan Jubaland wuxuu sidoo kale tilmaamay mashaariic ay Imaaraadku maalgelisay oo ka socda dowlad-goboleedka koonfureed, gaar ahaan dib-u-dayactirka dekedda Kismaayo. Wuxuu xaruntaas ku tilmaamay hanti dhaqaale oo istiraatiiji ah oo muhiim u ah Jubaland iyo Soomaaliya guud ahaan.
Sida uu sheegay Mukhtaar, dib-u-horumarinta dekedda ayaa kordhisay dhaqdhaqaaqa ganacsi, waxayna abuurtay shaqooyin, iyadoo hadda ay halkaas ka shaqeeyaan ku dhowaad 500 qof.
Wuxuu sheegay in taageerada Imaaraadku ay sidoo kale ka koobnayd rakibidda tamarta qoraxda ee hay’ado muhiim ah, barnaamijyo waxbarasho iyo dadaallo kale oo loogu talagalay taageerada bulshada deegaanka. Aragtidiisa, mashaariicdaasi waxay gacan ka geysteen daboolidda baahiyaha adeegyada aasaasiga ah iyo horumarinta gobolka.
Hadalladiisa ayaa yimid iyadoo ay sii xoogeysanayaan xiisadaha u dhexeeya mas’uuliyiinta federaalka Soomaaliya iyo maamullada gobollada, kuwaas oo ku saabsan isbahaysiga diblomaasiyadeed iyo istiraatiijiyadeed ee dalka, oo uu ku jiro xiriirka muddada dheer ee uu la leeyahay Imaaraadka.
Mukhtaar wuxuu dadka Muqdisho ugu baaqay inay qiimeeyaan khasaaraha dhaqaale ee ka dhalan kara baaqyada lagu joojinayo xiriirka Abu Dhabi. Wuxuu ka digay in go’aanka noocaas ah uu halis gelin karo ganacsiga, maalgashiga iyo mashaariicda horumarineed.
Wuxuu sidoo kale Xasan Sheekh ku eedeeyay inuu go’aannada siyaasadda arrimaha dibadda u adeegsanayo horumarinta danihiisa gaarka ah. Mukhtaar wuxuu su’aal geliyay awoodda madaxweynaha ee uu si madax-bannaan ugu dejin karo jihada caalamiga ah ee Soomaaliya, isagoo ku dooday in go’aannada noocaas ah uusan hal hoggaamiye siyaasadeed kaligiis gacanta ku hayn karin.
Mukhtaar wuxuu intaa ku daray in muddo-xileedka siyaasadeed ee Xasan Sheekh uu dhammaaday, taas oo sii xoojinaysa khilaafka dastuuriga ah iyo kan siyaasadeed ee ku hareeraysan hoggaanka federaalka.
Hadalladan ayaa muujinaya kala fogaanshaha sii kordhaya ee u dhexeeya Jubaland iyo Villa Soomaaliya ee ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda. Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa noqday qodob kale oo ka mid ah khilaafka siyaasadeed ee ballaaran ee dalka.
AXADLETM