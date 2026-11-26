Midowga Yurub wuxuu sii wadi doonaa howlgalka kaalmada milatari ee uu ka fuliyo Mozambique ilaa Diseembar 2028, isagoo u qoondeeyay 17.17 milyan oo Yuuro si uu dalka uga caawiyo la tacaalidda kooxaha Islaamiyiinta hubeysan ee ka dagaallama Cabo Delgado.
Sida ku cad go’aan uu ansixiyay Golaha Midowga Yurub, maalgelintu waxay dabooli doontaa muddada u dhexeysa Janaayo 2027 iyo Diseembar 2028. Howlgalku wuxuu sii wadi doonaa tababarka, hagidda iyo la-talinta ciidamada qalabka sida ee Mozambique, gaar ahaan qorsheynta milatariga, xog-ururinta, saadka iyo u diyaargarowga hawlgallada, iyadoo uusan si toos ah uga qaybqaadan doonin dagaallada.
Mandate-ka la kordhiyay waxaa loogu talagalay inuu Mozambique ka caawiyo inay si madax-bannaan u qorsheyso una joogteyso hawlgallada milatari, iyadoo sidoo kale la xoojinayo dadaallada lagu dhowrayo xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta dadka rayidka ah. Tallaabadan ayaa timid kaddib qiimeyn istiraatiiji ah oo la sameeyay Sebtembar, taas oo lagu soo gabagabeeyay in taageerada joogtada ah ee Midowga Yurub loo baahan yahay si loo horumariyo awood waarta oo ka dhex dhalata ciidamada qalabka sida ee dalka.