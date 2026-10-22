 Skip to content
Thursday, October 22, 2026 10 Jumada al-Ula 1448 AH Isha 18:53
Muqdisho 26°C
Breaking: Dadkii ka badbaaday shilkii tareenka Cameroon oo weli caddaalad raadinaya 10 sano kaddib
Breaking News
Dadkii ka badbaaday shilkii tareenka Cameroon oo weli caddaalad raadinaya 10 sano kaddibCorruption and Weak Borders Drive Cartel Expansion Across AfricaTwo brown bears rescued amid war, from Dagestan to DonegalU.S. Rep. Ilhan Omar to Move Out of D.C. Home After Federal SearchSomalia’s Public Institutions Under Scrutiny: Who Serves the State, and Who Benefits From Public Office?Somalia’s Political Uncertainty: Citizens Deserve Answers on the Constitution and ElectionsDadkii ka badbaaday shilkii tareenka Cameroon oo weli caddaalad raadinaya 10 sano kaddibCorruption and Weak Borders Drive Cartel Expansion Across AfricaTwo brown bears rescued amid war, from Dagestan to DonegalU.S. Rep. Ilhan Omar to Move Out of D.C. Home After Federal SearchSomalia’s Public Institutions Under Scrutiny: Who Serves the State, and Who Benefits From Public Office?Somalia’s Political Uncertainty: Citizens Deserve Answers on the Constitution and Elections
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Central-Africa News English

Dadkii ka badbaaday shilkii tareenka Cameroon oo weli caddaalad raadinaya 10 sano kaddib

Follow
By Newsroom October 22, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 45 minutes ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Cameroon Train Crash Survivors Still Seek Justice 10 Years Later
Survivors of Cameroon Train Crash Still Seek Justice 10 Years Later

Toban sano kaddib masiibadii tareen ee ugu xumayd Cameroon, dhibbanayaashii shilkii Eseka ayaa weli sugaya caddaalad. Shilka tareenka ka baxay biraha ayaa sababay dhimashada 79 qof, dhaawaca in ka badan 500 qof, wuxuuna dadkii ka badbaaday uga tegay xanuun daba-dheeraaday iyo naafo joogto ah. Tareenka Camrail ayaa Yaoundé uga safrayay Douala markii uu biraha ka baxay meel u dhow Eseka 21-kii Oktoobar 2016.

Baarayaashu waxay ogaadeen in tareenku ku socday xawaare dhan 96 kiiloomitir saacaddii, halka xadka xawaaruhu uu ahaa 40 kiiloomitir saacaddii. Waxay sidoo kale sababaha ka qayb qaatay ku sheegeen in tareenka si xad-dhaaf ah loo buuxiyay, biriigyada oo cilad lahaa iyo in lagu kordhiyay gaadiidyo dheeraad ah. Dad badan oo ka badbaaday shilka, cawaaqibka jireed ayaa weli jira. Sannadkii 2018, Camrail iyo 11 shaqaale ah ayaa lagu helay dambiga dil aan ula kac ahayn iyo dhaawacyo aan ula kac ahayn.

- Advertisement -

Maamulihii hore ee guud ee Camrail waxaa lagu xukumay xabsi dib loo dhigay, halka saraakiil kale iyagana lagu riday xukuno dib loo dhigay. Darawalkii tareenka waxaa lagu xukumay shan sano oo xabsi ah. Camrail waxay racfaan ka qaadatay xukunka, balse racfaanka weli lama dhageysan. Qareennada matalaya dhibbanayaasha ayaa sheegay in magdhowgu uu ka hooseeyo wixii laga filayay, iyadoo qaar ka mid ah dhibbanayaashuna aysan weli wax lacag ah helin.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,178 published stories
More stories
Keep reading

More from Central-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.