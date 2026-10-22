Dadkii ka badbaaday shilkii tareenka Cameroon oo weli caddaalad raadinaya 10 sano kaddib

Toban sano kaddib masiibadii tareen ee ugu xumayd Cameroon, dhibbanayaashii shilkii Eseka ayaa weli sugaya caddaalad. Shilka tareenka ka baxay biraha ayaa sababay dhimashada 79 qof, dhaawaca in ka badan 500 qof, wuxuuna dadkii ka badbaaday uga tegay xanuun daba-dheeraaday iyo naafo joogto ah. Tareenka Camrail ayaa Yaoundé uga safrayay Douala markii uu biraha ka baxay meel u dhow Eseka 21-kii Oktoobar 2016.
Baarayaashu waxay ogaadeen in tareenku ku socday xawaare dhan 96 kiiloomitir saacaddii, halka xadka xawaaruhu uu ahaa 40 kiiloomitir saacaddii. Waxay sidoo kale sababaha ka qayb qaatay ku sheegeen in tareenka si xad-dhaaf ah loo buuxiyay, biriigyada oo cilad lahaa iyo in lagu kordhiyay gaadiidyo dheeraad ah. Dad badan oo ka badbaaday shilka, cawaaqibka jireed ayaa weli jira. Sannadkii 2018, Camrail iyo 11 shaqaale ah ayaa lagu helay dambiga dil aan ula kac ahayn iyo dhaawacyo aan ula kac ahayn.
Maamulihii hore ee guud ee Camrail waxaa lagu xukumay xabsi dib loo dhigay, halka saraakiil kale iyagana lagu riday xukuno dib loo dhigay. Darawalkii tareenka waxaa lagu xukumay shan sano oo xabsi ah. Camrail waxay racfaan ka qaadatay xukunka, balse racfaanka weli lama dhageysan. Qareennada matalaya dhibbanayaasha ayaa sheegay in magdhowgu uu ka hooseeyo wixii laga filayay, iyadoo qaar ka mid ah dhibbanayaashuna aysan weli wax lacag ah helin.