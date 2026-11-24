Dagaallo xooggan oo muddo ka badan 24 saacadood ka socday agagaarka isbitaal ku yaalla gobolka Ituri ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa ku qasbay shaqaalaha la dagaallamaya Ebola iyo kuwa Ururka Caafimaadka Adduunka inay gabaad ka dhigtaan qaybta umulaha.
Agaasimaha Guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa sheegay in dadaallo lagu sugayo in shaqaalaha ku xanniban si nabad ah looga daadgureeyo ay socdaan, isaga oo ku baaqay in la ilaaliyo shaqaalaha caafimaadka, bukaannada iyo xarumaha caafimaadka. Rabshaduhu waxay caqabad ku noqdeen jawaabta cudurka Ebola ee Bundibugyo, maadaama Ituri ay diiwaangelisay in ka badan saddex-meelood laba meel dhammaan kiisaska la xaqiijiyay.
Tirokoobyo la soo saaray 20-kii Nofeembar ayaa muujinaya in cudurku uu gaaray 11,762 kiis oo la xaqiijiyay iyo 5,775 dhimasho ah oo ka dhacay siddeed gobol. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa si gaar ah u xaqiijiyay in ka badan 87 weerar oo lagu qaaday xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo tan iyo bilowgii sannadkan.