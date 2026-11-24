TEHRAN – Dowladda Iran ma geli doonto wax wada-hadal ah oo ay la yeelato Mareykanka ilaa xukuumadda Washington ay si buuxda uga soo dhalaasho toddobo shuruudood oo hordhac ah, sida uu ku dhawaaqay Afhayeenka Baarlamaanka dalkaas, Mohammad Bagher.
Mohammad Bagher oo farriin digniin ah u diray Mareykanka iyo huwantiisa ayaa caddeeyay in xukuumaddiisu aysan marnaba ka labalabayn doonin ka falcelinta tallaabo kasta oo lagu carqaladeynayo madaxbannaanida, amniga iyo danaha guud ee qaranka.
Afhayeenka Baarlamaanka Iran ayaa intaa ku daray in Tehran ay heegan buuxa ugu jirto inay bixiso jawaab adag oo degdeg ah, haddii dhinacyada ka soo horjeedaa ay ku xisaabtamaan qiyaas khaldan ama ay ku kacaan daandaansi ciidan.
Waxa kale oo uu si dhab ah uga digay in qalad kasta oo xisaabeed oo ay galaan cadowga Iran uu hurin karo colaad baahsan, taas oo keeni karta in gacan-ka-hadalku ku fido deegaanno kale oo gobolka ah.
Toddobada shuruudood ee ay Iran miiska soo saartay ayaa kala ah:
1. In si buuxda oo rasmi ah loo soo afjaro colaadda ka dhanka ah Iran iyo xoogagga xulafada la ah ee gobolka, gaar ahaan Lubnaan.
2. In dowladda Mareykanku ay gebi ahaanba qaaddo cunaqabateynta dhaqaale ee saaran dalka Iran.
3. In la xoreeyo laguna wareejiyo xukuumadda Tehran hantida iyo lacagaha dalkeeda ee ku xayiran bangiyada caalamka.
4. In Mareykanku uu si degdeg ah u joojiyo go’doominta ciidamada badda ee lagu hayo dekedaha kala duwan ee Iran.
5. In dowladda Iran la siiyo magdhow buuxa oo u dhigma khasaarihii ka dhashay weerarradii milatari ee loo geystay.
6. In Washington ay bixiso dammaanad-qaad sugan oo caddaynaya inaan marnaba mustaqbalka duullaan dambe lagu qaadi doonin Iran.
7. In dowladda Iran ay hesho gacan-ku-haynta iyo maamulka buuxa ee marinka Hormuz, oo uu qayb ka yahay nidaamka hagidda gaadiidka badda.
AXADLETM