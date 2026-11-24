Vice President and Finance Minister Ndaba Gaolathe says Botswana’s fiscal pressures, driven largely by falling diamond revenues, will require disciplined management of public finances, fresh policy approaches and stronger efforts to diversify the economy.
Axadle Newsroom Southern-Africa News English
Botswana’s Belt-Tightening Measures Will Continue, Finance Minister Says
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