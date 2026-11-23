MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamsa Cabdi Barre ayaa xilka ka qaaday Wasiirkii Gaashaandhigga Axmed Macallin Fiqi, isaga oo xilkaas u magacaabay xildhibaan federaal Sadaq Cumar Xasan—oo si weyn loogu yaqaan Sadaq Joon—taas oo qayb ka ahayd isku-shaandhayn golaha wasiirrada ah oo lagu dhawaaqay Isniintii.
Fiqi, oo xulafo dhow la ah Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa xilka laga qaaday kaddib isbeddello siyaasadeed oo la xiriira kala-guurkii hoggaanka ee dhowaan ka dhacay maamul-goboleedka Galmudug. Ka tegistiisa ayaa timid kaddib markii madaxweynaha Galmudug loo doortay Liibaan Axmed Xasan, oo ka soo jeeda isla beesha uu Fiqi ka dhashay—arrintaas oo dhalisay dib-u-habayn ballaaran oo lagu sameeyay xilalka sare ee dowladda federaalka.
Sadaq Joon, oo ah xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka, oo ah aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa la wareegaya xilka wasiirka gaashaandhigga kaddib wareegto fulineed oo uu soo saaray Ra’iisul Wasaare Barre. Guud ahaan saaxadda siyaasadeed ee Soomaaliya, magacaabistan waxaa si weyn loo eegayaa iyada oo laga duulayo nidaamka awood-qaybsiga ku salaysan beelaha ee dalka, kaas oo qeexa sida xilalka ugu sarreeya dowladda loogu dheellitiro dhinacyada siyaasadeed iyo beeleed ee iska soo horjeeda.
Marka laga soo tago isbeddelka Wasaaradda Gaashaandhigga, ra’iisul wasaaruhu wuxuu amray isku-shaandhayn kooban oo ku saabsan laba wasiir-ku-xigeen, sida uu sheegay afhayeenka dowladda Cabdinaasir Maxamed, oo warbaahinta u akhriyey wareegtada. Awaamiirtu waxay tixraaceen qodobbada dastuurka ee xukuma awoodda ra’iisul wasaaraha ee magacaabista xubnaha golaha wasiirrada, waxaana lagu xaqiijiyey in go’aankaasi uu ka dambeeyay wadatashi lala yeeshay Madaxweyne Maxamuud.
Xilka ka qaadista Fiqi waxay muujinaysaa isbeddel weyn oo ku yimid hoggaanka amniga Muqdisho, xilli dalku la tacaalayo khilaaf siyaasadeed oo sii qoto dheeraanaya oo ku saabsan hannaanka doorashada iyo qaab-dhismeedka mustaqbalka ee dowladnimada Soomaaliya. Dowladda federaalka ayaa weli ismariwaa kala dhexeeyaa siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamullada goboleedyada, kuwaas oo isku haya dib-u-habaynta doorashooyinka ee la soo jeediyay, iyadoo wada-xaajoodyadii ilaa hadda ay ku guuldarreysteen inay soo afjaraan kala fogaanshaha.
Isbeddellada golaha wasiirrada ayaa sidoo kale dhacaya xilli ciidamo shisheeye oo ku sugan Soomaaliya ay bilaabayaan inay ka baxaan saldhigyo ciidan oo muhiim ah, taas oo dhalinaysa su’aalo degdeg ah oo ku saabsan qorshayaasha amniga xilliga kala-guurka iyo diyaar-garowga ciidamada qaranka ee ay kaga hortagi karaan firaaqa amni.
Sannado badan, Soomaaliya waxay si weyn ugu tiirsanayd taageerada milatari ee caalamiga ah ololaheeda ka dhanka ah Al-Shabaab, oo ah koox hubaysan oo xiriir la leh Al-Qaacida, taas oo weli qaadda weerarro dhimasho badan dhaliya oo ka dhan ah ciidamada dowladda iyo dadka rayidka ahba. Maadaama Wasaaradda Gaashaandhiggu ay maamusho ciidamada qalabka sida, isla markaana hagto hawlgallada milatari, Sadaq Joon wuxuu xilka la wareegayaa isaga oo wajahaya cadaadis xooggan oo ku aaddan xoojinta hay’adaha amniga qaranka iyo maareynta xil-wareejinta xasaasiga ah ee ku wajahan mas’uuliyad amni oo buuxda oo ay hoggaaminayaan Soomaalidu.