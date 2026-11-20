BELEDWEYNE — Maamulka Hirshabelle ayaa gabi ahaanba mamnuucay in hub lala galo garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne, kaddib iska hor imaad dhiig ku daatay oo Khamiistii dhex maray maleeshiyo deegaanka ah iyo ciidamada nabad ilaalinta Jabuuti, kaas oo carqaladeeyay habsami-u-socodka shaqada garoonka.
War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Hirshabelle ayaa lagu faray ciidamada Jabuuti ee howlgalka Midowga Afrika ee Taageerada iyo Xasilinta Soomaaliya (AUSSOM) iyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya in ay si adag uga hortagaan cid kasta oo hubaysan oo doonaysa inay garoonka gudaha u gasho.
“Hirshabelle waxay faraysaa ciidamada AUSSOM iyo dhammaan laamaha ciidanka qalabka sida in la xaqiijiyo inaan shakhsiyaad hubaysan loo oggolaan gelitaanka garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee Beledweyne,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Go’aankan ayaa ka dhashay isku dhac hubeysan oo dhex maray nabad-ilaaliyeyaasha Jabuuti iyo dagaalyahanno ka tirsan maleeshiyada maxalliga ah ee Dulmi Diid, kuwaas oo isku dayay inay galaan garoonka Khamiistii xilli ay cirka isku shareertay xiisadda siyaasadeed ee gobolka Hiiraan.
Ugu yaraan hal dagaalyahan ayaa dhintay lix kalena way ku dhaawacmeen markii ay ciidamada Jabuuti rasaas fureen intii ay maleeshiyadu isku dayaysay inay gudaha u gasho garoonka, sida ay sheegeen ilo wareedyo maxalli ah. Xaaladda rasmiga ah ee keentay toogashada ayaan weli si madaxbannaan loo xaqiijin karin.
Dagaalyahannada maleeshiyada ayaa lagu warramay inay garoonka u jiheysteen si ay uga hortagaan degitaanka diyaarad milatari oo wadeysay ciidamo dheeraad ah oo dowladda federaalku uga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Diyaaradda ayaa markii dambe dib ugu laabatay Garoonka Caalamiga ah ee Aadan Cadde ee Muqdisho iyadoo aan ka cago-dhigan Beledweyne, sida ay xaqiijiyeen wararka deegaanka.
Madaxtooyada Hirshabelle ayaa dhanka kale canbaareysay weerar la sheegay in lagu beegsaday hoyga Madaxweyne Ku-xigeenka, Abdifatah Hassan Afrah, ee magaalada Beledweyne, iyadoo walaac weyn ka muujisay dhacdooyinka amnidarro ee garoonka ka dhacay.
Maamulka ayaa tacsi u diray qoysaska dadkii ku waxyeelloobay rabshadaha, wuxuuna caafimaad buuxa u rajeeyay intii ku dhaawacantay.
Waxaa sidoo kale lagu celiyay taageerada dadaallada lagu soo celinayo xasilloonida Beledweyne, halkaas oo khilaafaadka ka dhashay doorashadii dhowayd ee hoggaanka Hirshabelle uu sare ugu qaaday xiisadda u dhaxaysa kooxaha hubaysan iyo ciidamada taabacsan maamul goboleedka.
Sida lagu caddeeyay warsaxaafadeedka, ammaanka garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ayaa dib loo soo celiyay, iyadoo ciidamada AUSSOM iyo kuwa dowladda ay si wadajir ah gacanta ugu hayaan ilaalinta goobta.
Xoogagga Dulmi Diid, oo si kooban ula wareegay garoonka Khamiistii hore, ayaa dib uga baxay fiidnimadii kaddib wada-hadallo dhex maray saraakiisha maleeshiyada, maamulka garoonka iyo nabad-ilaaliyeyaasha Midowga Afrika.
Ka bixitaanka maleeshiyada ayaa daba socotay saacado badan oo xaalad kacsani ka jirtay garoonka, kaas oo ah xarun muhiim u ah isu-socodka gaadiidka cirka ee magaalada Beledweyne iyo guud ahaan gobolka.
Isku dhacan ugu dambeeyay ayaa ku soo beegmay xilli ay jirto mucaarado xooggan oo ka dhan ah dib-u-doorashadii 24-kii Oktoobar ee Madaxweynaha Hirshabelle Ali Abdullahi Hussein Gudlawe iyo doorashadii Afrah ee xilka madaxweyne ku-xigeenka.
Odayaasha dhaqanka iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadda ee Hiiraan ayaa qaadacay habraacii doorashadaas, iyagoo maamulka Hirshabelle ku eedeeyay inuu wax ka qaban waayay cabashooyinkii soo jireenka ahaa ee ku saabsanaa matalaadda siyaasadeed iyo awood-qaybsiga.
Hoggaamiyaha dhaqanka beesha Hawadle, Ugaas Yusuf Ugaas Hassan, ayaa ku baaqay wadatashi loo dhan yahay oo laga yeesho mustaqbalka siyaasadeed ee Hiiraan, waxaana jirta maleeshiyo beeleedyo hubaysan oo u abaabulan taageeridda mowqifkiisa.
Hub urursiga iyo joogitaanka sii kordhaya ee kooxaha hubeysan iyo ciidanka dowladda ee Beledweyne ayaa kiciyay cabsi laga qabo isku dhacyo hor leh, xilli ay weli socdaan dadaallo lagu daminayo khilaafka siyaasadeed.
Madaxda Hirshabelle ayaa dhankooda ku boorriyay dhammaan qaybaha ay arrintu khusayso inay dhowraan nabadda, kana fogaadaan tallaabo kasta oo dhaawici karta xasiloonida magaalada.