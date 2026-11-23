Ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay markii doon siday dad u socday xaflad aas ah ay ku rogmatay gobolka Bayelsa ee koonfurta Nigeria, iyadoo baadigoobka dadka laga yaabo inay badbaadeen uu weli socdo. Doontu waxay degtay Jimcihii xilli ay ka safraysay Ayama kuna sii jeedday Ukubie, waxaana warbixinno hordhac ah lagu sheegay in cilad farsamo ay sababtay.
Samatabbixiyeyaashu waxay badbaadiyeen afar qof, oo ay ku jiraan laba carruur ah, balse mas’uuliyiintu ma aysan go’aamin tirada rakaabkii saarnaa doonta. Madaxweyne Bola Tinubu ayaa tacsi u diray qoysaska ay musiibadu saameysay. Shilalka doonyaha ayaa ku badan Nigeria, waxaana inta badan lala xiriiriyaa rakaab xad-dhaaf ah, dayactir aan ku filnayn iyo ku xadgudubka xeerarka badbaadada.
Degitaanka doonta Bayelsa ayaa daba socda shilal kale oo dhimasho sababay oo ka dhacay marin-biyoodka dalka, oo ay ku jirto dhacdo ka dhacday gobolka Sokoto bishii Agoosto, taas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 51 qof. Mas’uuliyiintu waxay ku baaqeen in la xoojiyo tallaabooyinka badbaadada, iyadoo kooxaha samatabbixintu ay sii wadaan dadaallada ay ku raadinayaan dadka badbaaday.