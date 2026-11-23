Kenya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa ku heshiiyey inay soo celiyaan xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa, kaddib markii Madaxweynaha Kenya William Ruto iyo dhiggiisa Congo, Félix Tshisekedi, ay wadahadallo ku yeesheen Jamhuuriyadda Congo. Heshiiska waxaa ka mid ah in dib loogu laabto matalaadda safiirrada, dib loo hawlgeliyo Guddiga Wadajirka ah ee Iskaashiga iyo xoojinta wadatashiyada diblomaasiyadeed ee joogtada ah.
Labada dal waxay sidoo kale qorsheynayaan inay ballaariyaan iskaashiga dhinacyada ganacsiga, horumarinta dhaqaalaha, amniga iyo is-weydaarsiga dhaqanka, iyadoo ujeeddada guud ay tahay horumarinta nabadda iyo xasilloonida gobolka. Heshiiskani wuxuu astaan u yahay tallaabo muhiim ah kaddib sannado uu xiriirka Nairobi iyo Kinshasa ahaa mid xumaaday oo qalalaase ka jiray.
Ruto wuxuu mahadnaq u jeediyey dhexdhexaadiyayaashii gacan ka geystay fududeynta wada-xaajoodyada, wuxuuna mar kale xaqiijiyey taageerada Kenya ee wadahadalka diblomaasiyadeed iyo xalalka ay Afrika hoggaaminayso. Is-dhexgalka dib loo soo nooleeyey ayaa la filayaa inuu saldhig u noqdo dib-u-dhiska kalsoonida iyo xoojinta xiriirrada dhaqaale iyo amni ee labada dal.