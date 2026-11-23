Kooxaha samatabbixintu waxay baarayaan burburka dhisme dabaqyo ah oo qayb ahaan dumay oo ku yaalla Ukraine, kaddib markii duqeyn Ruushku ka geystay gobolka Kyiv ay dishay ugu yaraan 15 qof, iyadoo laga cabsi qabo in dad deggan ay ku hoos xanniban yihiin burburka.
Weerarka habeenkii dhacay wuxuu qayb ka ahaa olole joogto ah oo Ruushku habeen kasta duqeymo cirka ah ka fulinayo, xilli Ukraine isu diyaarinayso jiilaal kale oo dagaal ah.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadkii hore ballanqaaday jawaab “xanuun badan” oo laga bixiyo weerarrada Ukraine ku qaaday buundada Crimea, kaddib kulan madaxeed uu la yeeshay dhiggiisa Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping.
Duqeynta ka dhacday Dymer, oo qiyaastii 45km waqooyi ka xigta Kyiv, ayaa haleeshay dhisme shan dabaq ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 11 qof, sida uu sheegay Tymur Tkachenko, oo ah mas’uul ka tirsan gobolka Kyiv.
Dadka deegaanka ayaa isugu soo baxay goobta dhismaha dumay kaddib duqeyntii ka dhacday Dymer
“Samatabbixiyeyaashu waxay burburka hoostiisa ka soo saareen meydka qof kale,” ayuu Mr Tkachenko ku qoray Telegram, isagoo xaqiijiyay in tirada dhimashadu gaartay 11.
Hay’adda Adeegga Gurmadka Degdegga ah ee Ukraine ayaa horay Telegram ugu sheegtay in dadka dhintay ay ku jireen dhallinyaro iyo haweeney afartameeyadeeda ku jirta.
Hay’addu waxay sheegtay in samatabbixiyeyaashu raadinayeen 11 qof, oo ay ku jireen laba carruur ah, kuwaas oo “aan ka jawaabayn ama aan lala xiriiri karin”.
Shaqaalaha samatabbixintu waxay sidoo kale iyagoo nool soo saareen dhowr qof, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen haweeney 79 jir ah iyo ilmo, ayuu sheegay Mr Tkachenko.
Wakiilka Ukraine u qaabilsan xuquuqda aadanaha, Dmytro Lubinets, ayaa weerarka ku tilmaamay qayb ka mid ah “dagaalka xasuuqa ah ee Ruushku kula jiro Ukraine”.
“Dunidu waa inay joojisaa inay indhaha ka jeediso. Cambaareeya argagixisadan, Ruushkana la xisaabtama, isla markaana hadda tallaabo qaada si loo joojiyo dilka dadka Ukraine ee aan waxba galabsan,” ayuu ku sheegay baraha bulshada.
Weerarro “ka xanuun badan”
Magaalada Vyshneve, duqeyn Ruushku ku qaaday dukaan weyn ayaa dishay saddex qof, waxayna dhaawacday 15 kale, oo ay ku jiraan saddex carruur ah, sida uu Facebook ku sheegay duqa magaalada Illya Dikov.
“Dadku waxay si fudud dukaanka ugu tageen inay raashin soo iibsadaan. Safar caadi ah oo wax lagu iibsanayay ayaa masiibo isu beddelay weerar Ruushku geystay awgiis,” ayuu yiri Mr Tkachenko.
Qof kale ayaa dhintay markii duqeyn lagu qaaday guri gaar loo leeyahay oo ku yaalla Bila Tserkva, kaas oo dab qabsaday, ayuu intaas ku daray.
Ruushku wuxuu sidoo kale bartilmaameedsaday saldhig koronto oo ku yaalla gobolka Dnipropetrovsk, sida uu baraha bulshada ku sheegay Ra’iisul Wasaaraha Ukraine Sergiy Koretsky.
Moscow ayaa xoojisay weerarradeeda ka dhanka ah Ukraine, gaar ahaan kuwa lagu beegsanayo kaabayaasha tamarta ee dalka, iyadoo heerkulku hoos ugu sii dhacayo meel ku dhow barafka.
Akhri wax badan: Wararkii ugu dambeeyay ee Ukraine
Mr Putin ayaa Khamiistii la soo dhaafay sheegay in Ruushku uu uga jawaabi doono weerarrada Ukraine ku qaaday buundada Crimea — oo astaan u ah gacan-ku-haynta uu ku hayo gobolka la qabsaday — duqeymo “aad uga xanuun badan”.
Ukraine ayaa buundada saddex jeer ku dhufatay hal toddobaad gudaheed, iyadoo waxyeello gaarsiisay qaybta ay isticmaalaan gaadiidku, isla markaana hakisay adeegyada tareennada.
Digniinta Mr Putin waxay timid kaddib kulan madaxeed taariikhi ah oo uu la yeeshay Mr Trump iyo Mr Xi, kaas oo abuuray cabsi laga qabo in hoggaamiyeyaasha saamaynta leh ay go’aanno waaweyn oo fogaanaya ka gaaraan dagaalka Ukraine iyada oo aan Kyiv ama Yurub miiska joogin.
Kulanka saddex geesoodka ah ayaa sababay in lala barbardhigo shirkii Yalta ee 1945, halkaas oo Madaxweynaha Maraykanka Franklin D. Roosevelt, Ra’iisul Wasaaraha Britain Winston Churchill iyo hoggaamiyihii Midowgii Soofiyeeti Joseph Stalin ay go’aamiyeen xuduudo dhuleed oo cusub kaddib Dagaalkii Labaad ee Adduunka.