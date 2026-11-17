Xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan gobolka Hiiraan ayaa daaha ka qaaday su’aalo xasaasi ah oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya maamulka Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud iyo hoggaanka dhaqanka deegaanka, gaar ahaan Ugaas Yusuf Ugaas Hassan, oo miisaankiisa iyo sumcaddiisa bulsho ay safka hore kaga jiraan doodaha siyaasadeed ee gobolka.
Dadka dhaliilsan Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ayaa ku eedeynaya in shakhsiyaad dhowr ah oo ka tirsan beesha Hawaadle, kuwaas oo ay ka mid yihiin Ali Jeyte, Mohamed Ibrahim Qoono, Abdifitah Hassan, Abdirizakh Omar, Feisal Mohamed Hashi, Abdullahi Barow, iyo Dahir Shire, loo adeegsanayo qaab siyaasadeed si loo beegsado magaca Ugaas Yusuf loona wiiqo saameynta ballaaran ee uu ku dhex leeyahay bulshada reer Hiiraan.
Eedeynta udub-dhexaadka u ah arrintan ayaa tilmaamaysa in shakhsiyaadkani ay qeyb ka yihiin olole siyaasadeed oo ballaaran oo lagu magac-dilayo Ugaas Yusuf, halkii xal waara looga bixin lahaa tabashooyinka dhabta ah ee uu ka dhawaajiyay, kuwaas oo salka ku haya maamul-wanaagga, xasilloonida deegaanka, matalaadda siyaasadeed, iyo masiirka mustaqbalka gobolka Hiiraan.
Siyaasadda iyo Hoggaanka Dhaqanka
Hoggaamiyeyaasha dhaqanka Soomaaliyeed waxay soo jireen ahaan safka hore kaga jireen xallinta khilaafaadka, matalaadda bulshada, heshiisiinta dadka, iyo ilaalinta wadajirka bulshada. Sidaas darteed, ma habboona in awooddooda iyo karaamadooda loo rogo garoon ay ku hardamaan danaha siyaasadeed.
Haddii ay jiraan aragtiyo siyaasadeed oo lagu diiddan yahay Ugaas Yusuf, waxa habboon in lagu wajaho dood furan, caddaymo dhab ah, iyo wada-xaajood nabadeed, halkii lagu kici lahaa weerarro shakhsi ah, cadaadis siyaasadeed, iyo isku-dayo lagu burcaddeynayo maqaamkiisa bulsho.
Su’aal Ku Wajahan Madaxtooyada Villa Somalia
Maamulka Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud waxaa looga fadhiyaa inuu daahfurnaanta ku dabbaqo xiriirka uu la leeyahay siyaasiyiinta iyo madax-dhaqameedka gobolka. Eedaha sheegaya in awoodda dowladda loo adeegsanayo kala-qeybinta bulshada iyo wiiqidda madax-dhaqameedka waxay mudan yihiin baaritaan iyo isla-xisaabtan dhab ah oo dadweynaha horyaalla.
Shakhsiyaadka magacyadooda lagu xusay eedeymahan, beesha caalamka gaar ahaan dowladda United State waa inay liiska madow gelisaa isla markaana ku soo rogtaa cunoqabateyn adag, maadaama mowqifkoodu yahay mid carqalad ku ah amniga isla markaana ay garab siinayaan kooxaha argagixisada ah.
Hiiraan Waxay Mudan Tahay Midnimo, Ee Uma Baahna Kala-qeybsanaan Siyaasadeed
Mustaqbalka iyo aayaha gobolka Hiiraan ma aha mid ay go’aamiyaan loollanka xisbiyada, danaha shakhsiga ah, ama orodka loogu jiro saameyn ku yeelashada Villa Somalia. Shacabka gobolka ku dhaqan waxay xaq u leeyihiin hoggaan isla-xisaabtan leh, matalaad xaqiiqo ah, amni buuxa, iyo horumar dhab ah.
Muuqaalka iyo sharafta Ugaas Yusuf waa in lagu miisaamaa ficilladiisa, hadalladiisa, iyo waxqabadka uu u muujiyay bulshadiisa. Sidoo kale, shakhsiyaadka dhaliilsan waa in lagu qiimeeyaa xaqiiqooyinka iyo caddaymaha taageeraya dooddooda.
Su’aasha kama-dambeysta ah ee hortaalla dalka ayaa ah in hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya uu ku hawlan yahay mideynta shacabka iyo in hardanka siyaasaddu uu sii qotodheereynayo kala-qeybsanaan aysan Soomaaliya xilligan xamili karin.
Soomaaliya waxay maanta baahi weyn u qabtaa heshiisiin dhab ah, hoggaan lagula xisaabtami karo xilkiisa, iyo midnimo siyaasadeed—ee uma baahna olole weerar shakhsi ah oo lagu bartilmaameedsanayo hoggaanka soo jireenka ah ee dhaqanka dalka.
Abdiaziz Hassan Giyaajo Amalo