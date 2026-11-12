Waqooyi Galbeed oo xukun toogasho ah ku fulisay sagaal qof oo lagu helay dambiyo dil ah

Hargeysa (AX) — Mas’uuliyiinta Waqooyi Galbeed ayaa toogasho ku diley sagaal qof oo lagu helay dambiyo dil ah subaxnimadii Arbacada deegaanka Mandheera ee gobolka Saaxil, kaddib markii uu Madaxweyne Abdirahman Mohamed Abdullahi Irro saxiixay wareegtada lagu oggolaaday fulinta xukunnadaas dilka ah.
Sagaalkan qof ayaa maxkamadaha Waqooyi Galbeed horay ugu xukumeen dil toogasho ah sababo la xiriira kiisas dil oo kala gaar ah, iyadoo wararku sheegayaan in badankood ay horey uga tirsanaayeen laamaha kala duwan ee ciidamada amniga ee maamulka.
Sida laga soo xigtay wararka laga helayo Waqooyi Galbeed, dacwadaha qaarkood ayaa waxaa qaaday oo xukumay maxkamadaha ciidamada.
Toogashadan ayaa loo fuliyay habka qisaasta, oo ah mabda’ sharci oo Islaami ah oo lagu dabaqo ciqaabta u dhiganta dambiga marka ay timaado kiisaska dilka ah.
Xukunnadan oo ay hore u rideen maxkamaduhu ayaa si rasmi ah loo meelmariyay kaddib markii Madaxweyne Irro uu saxiixay amarka lagu fulinayo toogashada.
Laamaha amniga ayaan weli si shaacsan u soo bandhigin aqoonsiga sagaalka qof ee la toogtay, xaaladihii ku xeernaa xukunkooda, ama kiisaska dilka ee gaarka ah ee ay ku lugta lahaayeen.
Sidoo kale, ma cadda in gebi ahaanba la maray dhammaan heerar kasta oo racfaan ah ka hor inta aan xukunka toogashada ah la fulin.
Mandheera, oo ku taalla gobolka Saaxil ee Waqooyi Galbeed, ayaa taariikh ahaan ahayd goobta inta badan lagu fuliyo toogashada ay amraan maxkamadaha Waqooyi Galbeed.
Maamulladii kala dambeeyay ayaa xukunno dil toogasho ah ku fuliyay goobtaasi, gaar ahaan kiisaska ay ku lug leeyihiin dambiyada dilka ah ee qisaasta noqday.
Fulinta xukunnadan toogashada ah ayaa muujinaysa xaalad kale oo ay Waqooyi Galbeed ku dhaqangalinayso xukunka dilka ah ee dambiyada naf-goynta ah, xitaa marka ay kiisaskaasi ku lug yeeshaan saraakiil iyo askar ka tirsan laamaha amniga.