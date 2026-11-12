 Skip to content
Friday, November 13, 2026 2 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 26°C
Breaking: Fisheries Minister Accused of Firing DG to Cover Up Maritime and Forgery Scandals
Breaking News
Fisheries Minister Accused of Firing DG to Cover Up Maritime and Forgery ScandalsAdeegyada Outlook iyo Microsoft Teams oo Hawada ka Baxay iyo Shirkadda oo Ka Hadashay SababtaWaqooyi Galbeed oo xukun toogasho ah ku fulisay sagaal qof oo lagu helay dambiyo dil ahRussia and Ukraine Report Progress in Peace TalksSudan: Haroun’s Interview Reopens Scrutiny of War Crimes and the “Blood Alliance”Cameroon Sets Date for Parliamentary and Local ElectionsFisheries Minister Accused of Firing DG to Cover Up Maritime and Forgery ScandalsAdeegyada Outlook iyo Microsoft Teams oo Hawada ka Baxay iyo Shirkadda oo Ka Hadashay SababtaWaqooyi Galbeed oo xukun toogasho ah ku fulisay sagaal qof oo lagu helay dambiyo dil ahRussia and Ukraine Report Progress in Peace TalksSudan: Haroun’s Interview Reopens Scrutiny of War Crimes and the “Blood Alliance”Cameroon Sets Date for Parliamentary and Local Elections
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News Af-Soomaali

Waqooyi Galbeed oo xukun toogasho ah ku fulisay sagaal qof oo lagu helay dambiyo dil ah

Follow
By Axadle Editorial Desk November 12, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 2-minute read
Somaliland executes nine people convicted of murder by firing squad

Hargeysa (AX) — Mas’uuliyiinta Waqooyi Galbeed ayaa toogasho ku diley sagaal qof oo lagu helay dambiyo dil ah subaxnimadii Arbacada deegaanka Mandheera ee gobolka Saaxil, kaddib markii uu Madaxweyne Abdirahman Mohamed Abdullahi Irro saxiixay wareegtada lagu oggolaaday fulinta xukunnadaas dilka ah.

Sagaalkan qof ayaa maxkamadaha Waqooyi Galbeed horay ugu xukumeen dil toogasho ah sababo la xiriira kiisas dil oo kala gaar ah, iyadoo wararku sheegayaan in badankood ay horey uga tirsanaayeen laamaha kala duwan ee ciidamada amniga ee maamulka.

Sida laga soo xigtay wararka laga helayo Waqooyi Galbeed, dacwadaha qaarkood ayaa waxaa qaaday oo xukumay maxkamadaha ciidamada.

Toogashadan ayaa loo fuliyay habka qisaasta, oo ah mabda’ sharci oo Islaami ah oo lagu dabaqo ciqaabta u dhiganta dambiga marka ay timaado kiisaska dilka ah.

Xukunnadan oo ay hore u rideen maxkamaduhu ayaa si rasmi ah loo meelmariyay kaddib markii Madaxweyne Irro uu saxiixay amarka lagu fulinayo toogashada.

Laamaha amniga ayaan weli si shaacsan u soo bandhigin aqoonsiga sagaalka qof ee la toogtay, xaaladihii ku xeernaa xukunkooda, ama kiisaska dilka ee gaarka ah ee ay ku lugta lahaayeen.

Sidoo kale, ma cadda in gebi ahaanba la maray dhammaan heerar kasta oo racfaan ah ka hor inta aan xukunka toogashada ah la fulin.

Mandheera, oo ku taalla gobolka Saaxil ee Waqooyi Galbeed, ayaa taariikh ahaan ahayd goobta inta badan lagu fuliyo toogashada ay amraan maxkamadaha Waqooyi Galbeed.

Maamulladii kala dambeeyay ayaa xukunno dil toogasho ah ku fuliyay goobtaasi, gaar ahaan kiisaska ay ku lug leeyihiin dambiyada dilka ah ee qisaasta noqday.

Fulinta xukunnadan toogashada ah ayaa muujinaysa xaalad kale oo ay Waqooyi Galbeed ku dhaqangalinayso xukunka dilka ah ee dambiyada naf-goynta ah, xitaa marka ay kiisaskaasi ku lug yeeshaan saraakiil iyo askar ka tirsan laamaha amniga.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 24,035 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.