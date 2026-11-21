Muqdisho (AX) — Dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta (UAE) ayaa si kulul u cambaaraysay go’aankii ay dowladda Soomaaliya dalkeeda kaga ceyrisay danjiraheeda, iyadoo xukuumadda federaalka ku eedeysay inay qaadday tallaabbooyin cadaawad xambaarsan oo khatar gelinaya xiriirka labada dal.
Bayaan ay Khamiista, Nov. 19 soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee UAE ayaa lagu dhaliilay waxa ay ku qeexday ficillo xasarad kicin ah oo ka imaanaya dhanka Muqdisho, iyadoo sheegtay in tallaabooyinka Soomaaliya ay dhaawacayaan iskaashigii qotada dheeraa ee labada waddan ka dhexeeyay.
“Isutagga Imaaraadka Carabta waxa uu si adag u cambaaraynayaa tallaabooyinka colaadda iyo kacsanaanta wata ee ay dowladda Soomaaliya ku beegsanayso UAE,” ayay tiri wasaaraddu, iyadoo mowqifka Muqdisho ku tilmaantay mid mas’uuliyad-darro ah oo waxyeellaynaya xiriirka laba geesoodka ah.
Qoraalka Imaaraadka ayaa soo baxay saacado un kaddib markii Golaha Wasiirrada Soomaaliya ay amreen in safiirka Imaaraadka uu dalka kaga baxo muddo 72 saacadood gudahood ah, isla markaana ay u yeereen danjirihii Soomaaliya u fadhiyay Abu Dhabi si wadatashi loola yeesho.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in tallaabooyinkani ay yihiin kuwo lagu ilaalinayo qarannimada iyo wadajirka dhuleed ee dalka, kaddib eedeymo la xiriira in UAE ay faragelin ku haysay arrimaha siyaasadeed iyo kuwa nabadgelyo ee gudaha Soomaaliya.
Iyadoo ka jawaabaysa go’aammadaas diblomaasiyadeed, ayay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee UAE sheegtay in xiriirka dalalka u dhexeeya uu ku dhisnaado dano wadaag ah halkii lagu saleyn lahaa khilaafaad siyaasadeed oo gudaha ah.
Wasaaraddu waxay xukuumadda Soomaaliya ku eedeysay inay loollanka awoodeed ee gudaha u oggolaatay inuu carqaladeeyo xiriirka labada dawladood, iyadoo ka digtay in cawaaqibta arrintaas ka dhalata ay waxyeello gaarsiin karto danta labada shacab.
Dhanka kale, UAE ayaa shaaca ka qaadday inay xirtay safaaraddeedii Muqdisho isla markaana ay shaqaalaheedii diblomaasiyadeed kala baxday bishii Janaayo 2026, iyadoo tixraacaysa waxa ay ku sheegtay ficillo colaadeed oo uga yimid mas’uuliyiinta Soomaaliya.
Sida ay wasaaraddu tilmaantay, go’aankaas ayaa yimid kaddib is-fahamwaa ka dhashay heshiisyo laba geesood ah oo labada dhinac u dhexeeyay oo ay Soomaaliya laashay.
Shaacintan cusub ayaa dhalinaysa su’aalo ku saabsan saamaynta dhabta ah ee uu yeelan karo amarka ugu dambeeyay ee Soomaaliya ku cayrisay safiirka, maadaama Abu Dhabi ay ku adkaysanayso inay diblomaasiyiinteedii horey ugala baxday Muqdisho horraantii sanadkan.
Wasaaraddu ma aysan caddayn inay jireen xubno diblomaasiyiin ah oo dambe oo dib ugu laabtay Soomaaliya ama in safiirku uu ku sugnaa Muqdisho xilligii uu soo baxayay amarka eryidda.
Hadalladan kulul ee la is dhaafsaday ayaa ka dhashay eedeymo uu Madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud u jeediyay UAE, kuwaas oo ahaa inay taageero dhinacyada maaliyadda, siyaasadda iyo ammaanka ah siiso maamullada gobollada iyo kooxo hubeysan oo ka madax bannaan maamulka dowladda federaalka.
Khudbad telefishanka laga baahiyay Talaadadii, ayaa Hassan Sheikh wuxuu Abu Dhabi ku eedeeyay inay wiiqayso midnimada qaran ee Soomaaliya, iyadoo u maraysa xiriirka tooska ah ee ay la leedahay Waqooyi Galbeed, Puntland iyo Jubaland.
Waxa kale oo uu si adag u dhaleeceeyay heshiisyada Imaaraadku ku maamulo dekadaha Berbera, Boosaaso iyo Kismaayo, isagoo ku adkaystay in heshiisyada ku saabsan kaabayaasha muhiimka ah ee qaranka ay tahay in lagala xaajoodo dowladda federaalka Soomaaliya.
UAE ayaa gebi ahaanba iska fogaysay eedeymaha sheegaya in siyaasaddeedu ay beegsanayso ama carqaladaynayso xasiloonida Soomaaliya.
Arbacadii, Anwar Gargash oo ah la-taliyaha diblomaasiyadeed ee Madaxweynaha UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ayaa Hassan Sheikh ku eedeeyay inuu danihiisa siyaasadeed ee gaarka ah ka hormariyay maslaxadda guud ee qaranka Soomaaliya.
Gargash ayaa difaacay xiriirka taariikhiga ah ee UAE la leedahay Soomaaliya, wuxuuna ku baaqay in aan loo oggolaan khilaafaadka siyaasadeed ee gudaha inay isu beddelaan xiisado heer gobol ah.
In kasta oo uu jiro murankan diblomaasiyadeed ee taagan, haddana Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee UAE waxay caddeysay in khilaafka kala dhexeeya dowladda Soomaaliya uusan wax saameyn ah ku yeelanayn xiriirka ay la leeyihiin shacabka Soomaaliyeed.
Waxay mar kale bogaadisay xiriirka soo jireenka ah ee labada dadweyne ka dhexeeya, gaar ahaan bulshada weyn ee Soomaaliyeed ee ku nool UAE iyo dadka kale ee u socdaala waddankaas ku yaalla Gacanka.
“UAE waxaa weli ka go’an dhowrista iyo adkaynta xiriirkaas iyo danaha guud ee la wadaago,” ayay tiri wasaaraddu.
Soomaaliya iyo UAE ayaa tobannaan sano wadaagayay xiriir qoto dheer oo dhinacyada diblomaasiyadda, ganacsiga iyo amniga ah, balse khilaafaadka ka dhashay heshiisyada dekadaha, iskaashiga dhanka amniga iyo xiriirka lala leeyahay maamullada xubnaha ka ah federaalka ayaa sababay in cilaaqaadkoodu aad u sii xumaado.
Xiisadda labada dal ayaa gaartay meel sare bishii Janaayo markii Golaha Wasiirrada Soomaaliya ay buriyeen heshiisyo UAE lagula galay qaybaha difaaca, amniga iyo iskaashiga dhaqaalaha.
War-murtiyeedyada soo baxay Khamiista ayaa muujinaya marxalad cusub oo hoos-u-dhac ballaaran ku keentay xiriirkooda, iyadoo labada dhinacba ay midba kan kale dusha kaga tuurayo mas’uuliyadda wiiqista iskaashiga, inkastoo ay labaduba xaqiijinayaan in khilaafkoodu ku kooban yahay siyaasadaha xukuumadaha ee uusan taabanayn shucuubta labada dal.