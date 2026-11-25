WASHINGTON — Dowladda Mareykanka ayaa mar kale adkeysay in ay aqoonsan tahay madax-bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, iyadoo si cad u sheegtay in mowqifkaas uu si buuxda u khuseeyo gobolka gooni-u-goosadka ah ee Waqooyi Galbeed, sida lagu xusay warbixin rasmi ah oo loo gudbiyay Congress-ka.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Washington ay xiriir wanaagsan oo wax-ku-ool ah la leedahay maamulka Waqooyi Galbeed, isla markaana ay sii wado sahaminta fursadaha lagu ballaarin karo wada-shaqeynta kala dhexeysa maamulkaas sheegtay in uu ka go’ay dalka intiisa kale.
Dukumeentiga ayaa caqabadaha waaweyn ee hortaagan maalgashiga, adeegyada bangiyada iyo ganacsiga ku tilmaamay maqaamka caalamiga ah ee lagu muransan yahay ee Waqooyi Galbeed iyo walaacyada amni ee gobolka. Waxaa si gaar ah farta loogu fiiqay diidmada maamulkaas ee ah in uu la shaqeeyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Dhinaca kale, warbixintu waxay soo bandhigtay dhinacyada suurtagalka ah ee Mareykanku kala shaqeyn karo Waqooyi Galbeed, kuwaas oo ay ka mid yihiin amniga, horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha, ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha.
Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay cirka isku sii shareerayaan xiisadaha diblomaasiyadeed ee ku xeeran maqaamka Waqooyi Galbeed iyo loolanka sii xoogeysanaya ee loogu jiro saameynta gobolka istiraatiijiga ah ee Geeska Afrika.
Waqooyi Galbeed ayaa ku dhawaaqday in ay ka go’day Soomaaliya sanadkii 1991-kii kaddib burburkii dowladdii dhexe. Tan iyo xilligaas, waxay lahayd maamul u gaar ah, ciidamo amni iyo hay’ado dowladeed, balse ma aysan helin aqoonsi caalami ah oo ballaaran oo u dhigma dal madax-bannaan.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa u aragta Waqooyi Galbeed qayb aan ka go’i karin dhulkeeda, waxayna si joogto ah uga soo horjeesatay tallaabo kasta oo caalami ah oo loo fasiran karo aqoonsi la siinayo gooni-u-goosadkeeda.
Mareykanka ayaa muddo dheer xiriir la lahaa mas’uuliyiinta Waqooyi Galbeed isagoo aan waxba ka beddelin aqoonsiga uu u hayo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya.
Warbixintan ugu dambeysay ayaa iftiimineysa dadaalka Washington ay ugu jirto in ay sii waddo la-macaamilka Waqooyi Galbeed iyadoo aan si rasmi ah wax looga beddelin mowqifka Mareykanka ee ku aaddan qarannimada Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, qoraalku wuxuu tilmaamayaa fursado iskaashi oo dhanka dhaqaalaha iyo amniga ah, inkastoo aan warbixinta lagu jaangoyn waqti cayiman oo lagu hirgelinayo heshiisyo ama hindiseyaal cusub.