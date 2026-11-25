MUQDISHO, Soomaaliya — Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo hore u soo noqday agaasimihii Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka (NISA), ayaa si buuxda u garab istaagay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo waqtigiisii xilka uu dhacay. Fahad ayaa qoraal uu ku baahiyay baraha bulshada si toos ah ugu beegsaday saaxiibkiisii muddada dheer ee siyaasadda, Madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Weerarka afka ah ee Fahad ayaa yimid kaddib markii Farmaajo uu bogaadiyay socdaal la hadal-hayo inuu caasimadda Muqdisho ku yimaado Madaxweynaha Uganda, Yoweri Museveni. Tallaabadaas ayaa qayb ka ah qorshe dowladda Kampala ku doonayso inay xal siyaasadeed kaga dhaliso is-mari-waaga ka taagan hannaanka dowladnimada Soomaaliya.
“Farmaajo: Wadaniyad aan waarin”
Qoraal uu ciwaan uga dhigay “FARMAAJO: WADANIYAD AAN WAARIN!”, ayuu Fahad ku weydiiyay madaxweynihii hore su’aal adag:
“Aaway wadaniyaddii iyo shisheeye nacaybkii muddo dheer astaanta siyaasadeed u ahayd?”
Isaga oo xusuusinaya in kalsoonidii shacabka ee Farmaajo ay ku dhisnayd diidmadii Heshiiskii Kampala ee 2011, ayuu yiri:
“Waa nasiib darro in sanadka 2026, uu Madaxweyne Farmaajo soo dhaweeyo wajiga labaad ee Heshiiska Kampala, iyadoo Xasan lagu xumaynayo.”
“Wadaniyadda waa mabaadi’ ee maahan afkaar is rog-rogta oo hadba danta shakhsiga ah la jaanqaadda.”
Fahad wuxuu dhaleeceyntiisa udub-dhexaad uga dhigay in Farmaajo uu ka leexday mabda’ii ku salaysnaa necbaanshaha faragelinta dalalka shisheeye, iyadoo dalka Soomaaliya uu xilligan dhinacyada amniga iyo dhaqaalahaba si toos ah ugu tiirsan yahay taageero dibadeed.
Heshiiskii Kampala ee la kala saxiixday 9-kii June 2011, oo ay garwadeen ka ahaayeen Madaxweyne Museveni iyo ergaygii gaarka ahaa ee QM Augustine Mahiga, ayaa dhigayay in Farmaajo oo markaas Ra’iisul Wasaare ahaa uu xilka banneeyo muddo 30 maalmood gudahood ah — tallaabadaas oo horseedday banaanbaxyo ballaaran oo lagu taageerayay Farmaajo oo ka dhacay Muqdisho.
Waxa uu Farmaajo yiri
Fahad ayaa jawaabtiisa ku salaysay qoraal uu Farmaajo ku daabacay barta X, kaas oo u qornaa sidan:
“Waxaan soo dhaweynayaa aqbalaadda Madaxweyne Museveni ee martiqaadka uu ku imanayo Muqdisho. Dalkeenu wuxuu u baahan yahay wadahadal dhab ah oo qof walba ka qayb qaato, kuna salaysan Dastuurka iyo xukunka Maxkamadda Sare ee diiday kororsiga sharci-darrada ah ee muddo xileedka Madaxweynaha.”
Museveni ayaa aqbalay socdaalka 23-kii November 2026, kaddib kulan uu Entebbe kula yeeshay Xasan Sheekh, sida lagu caddeeyay war-murtiyeed wadajir ah; iyadoo xilliga rasmiga ah ee safarka lagu jaangoyn doono habraaca diblomaasiyadda. Dhanka kale, Dowladda Federaalka ayaa beenisay in Uganda ay dhex-dhexaadinayso khilaafka doorashada, maadaama qoraalka rasmiga ah uusan carrabka ku adkayn arrin dhexdhexaadin ah.
Maxkamadda Sare ee Soomaaliya ayaa horraantii November go’aamisay inuu sharci-darro yahay muddo-kororsiga halka sano ah ee Xasan Sheekh, iyadoo xaqiijisay in muddo-xileedkiisii afarta sano ahaa uu ku ekaa May 2026. Hase yeeshee, Xasan Sheekh ayaa ganafka ku dhuftay xukunkaas, isagoo ku adkaysanaya in xilkiisu sii soconayo illaa May 2027 sida uu dhigayo dastuurka wax-ka-beddelka lagu sameeyay.
Fashilkii Golaha Mustaqbalka
Fahad Yaasiin ayaa hore ugu guuldarreystay qorshe uu ku doonayay inuu Golaha Mustaqbalka Soomaaliya horgeeyo Xasan Sheekh, isagoo ku cadaadinayay inay ka tanaasulaan shuruudihii adkaa ee ay hore ugu xireen wada-xaajoodyada.
Wadahadalladii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo Golaha Mustaqbalka — oo ay xubno ka yihiin Puntland State, Jubaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka — ayaa dhowr jeer fashil ku dhammaaday sanadkan, gaar ahaan bilihii February iyo May 2026. Golaha ayaa Xasan Sheekh ku eedeeyay inuu si kali-talisnimo ah go’aanno uga gaarayo hannaanka dastuurka iyo doorashooyinka.
Gacansiinta Fahad ee Xasan Sheekh ma aha mid ku cusub fagaaraha. Bishii Janaayo 2026, Fahad oo ah hoggaamiyaha daaha gadaashiisa ee xisbiga Haybad Qaran ayaa barta Facebook hambalyo ugu diray Xasan Sheekh, kaddib markii ay dowladda Soomaaliya go’aansatay inay hoos u dhigto xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay Imaaraadka Carabta.
Ninka daaha gadaashiisa ka shaqeeya
Agaasimihii hore ee NISA, oo iminka gabbood siyaasadeed ka dhigtay ururka Haybad Qaran, ayaa muddooyinkii u dambeeyay aragtiyo siyaasadeed ku faafinayay baraha bulshada isaga oo degan mid ka mid ah dalalka shisheeye ee uu ku dhaleeceeyay Farmaajo. Dhinaca kale, Fahad Yaasiin ayaa ka mid ah dadka saameynta ku leh keenista dhaqaalaha dalalka Carabta ee lagu dhiso siyaasiyiinta Soomaaliyeed si ay awood ugu yeeshaan dalka, isagoo mar kasta doorbida inuu maamulka ka hago daaha gadaashiisa.
Midowga Haybad Qaran ayaa lagu dhowaaqay bishii November 2025, kaddib kulan ay siyaasiyiin Soomaaliyeed ku yeesheen dalka Turkiga. Ururkaas waxaa musharax madaxweyne u ah Ra’iisul Wasaarihii hore Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), halka Fahad Yaasiin uu yahay shakhsiga ugu miisaanka culus xisbiga.
Fahad wuxuu ahaa agaasimihii ololihii doorashada ee Farmaajo sanadkii 2017, kaddibna wuxuu noqday Agaasimaha Madaxtooyada (2017–2018), ku-xigeenka iyo taliyaha NISA, iyo La-taliyaha Amniga Qaranka (2021–2022). Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilka NISA ka qaaday 2021 kaddib dilkii sarkaalad Ikraan Tahliil. Fahad ayaa ugu dambeyn si rasmi ah u jaray xiriirkii siyaasadeed ee Farmaajo 1-dii September 2024.
Lacagta Qatar iyo doorashooyinka
Fahad Yaasiin wuxuu door libaax leh ka qaatay dhismihii madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday xilligii uu Xasan Sheekh talada dalka qabtay markii ugu horreysay sanadkii 2012. Sida xoguhu muujinayaan, kharashkii ololahaas waxaa laga keenay dalka Qatar. Sidoo kale, xilligii Farmaajo loo dooranayay xilka madaxweynaha, dhaqaale aad u ballaaran ayaa ololihiisa looga soo qaaday magaalada Doha.
Fahad, oo ka tirsanaa telefishinka Al Jazeera (Carabi) intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2011, ayaa taageerada dhaqaale ee Qatar uga faa’iideystay inuu noqdo ninka ugu awoodda badan maamulkii Farmaajo. Xilligaas ayuu qarxay khilaafkii diblomaasiyadeed ee dalalka Khaliijka sanadkii 2017, taas oo keentay in Fahad loo arko wakiilka rasmiga ah ee danaha Qatar ku leedahay Muqdisho.
Si kasta ha ahaatee, dowladda Qatar ayaa horay u beenisay eedeymaha sheegaya inay Soomaaliya iyo siyaasiyiinteeda ku maalgelineysay Fahad Yaasiin, iyadoo ku sifeysay “kuwo aan sal lahayn.”
AXADLETM