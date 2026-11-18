Addis Ababa (AX) — Adem Farah oo ah siyaasi ruug-caddaa ah oo kasoo jeeda Soomaalida Itoobiya, isla markaana ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee Prosperity Party, ayaa loo magacaabay guddoomiyaha guddiga maamulka ee shirkadda Ethiopian Airlines Group, sida ay Talaado shaacisay shirkadda diyaaradaha ee dalkaas.
Qoraal kasoo baxay Ethiopian Airlines oo taariikhaysnaa Nov. 17, ayaa lagu soo dhoweeyay xilka cusub ee Farah loo igmaday, iyadoo loogu rajeeyay muddo-xileed miro-dhal ah oo uu ku hoggaaminayo guddiga sare ee shirkadda.
Farah oo xafiiskiisu leeyahay maqaamka ra’iisul wasaare ku-xigeen, ayaa sidoo kale madax ka ah Xarunta Iskuduwidda Dhismaha Nidaamka Dimuqraadiyadda ee Itoobiya (Democratic System Building Center), taas oo ah hay’ad dowladeed oo qaabilsan isku-dubbaridka dadaallada lagu xoojinayo hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka.
Magacaabistan ayaa horseedaysa isbeddel dhanka hoggaanka ah oo ku yimid mid ka mid ah shirkadaha duulimaadka ee ugu ballaaran qaaradda Afrika, isagoo xilka kala wareegaya Gaashaanle Guud Yilma Merdassa, taliyaha ciidamada cirka Itoobiya oo hoggaanka guddiga maamulka hayay tan iyo bishii June 2023.
Tallaabadan ayaa dib ugu soo celinaysa hoggaaminta shirkadda gacanta siyaasi rayid ah ka dib in ka badan saddex sano oo uu xilku ku jiray gacanta mas’uuliyiin militari.
Farah ayaa safka hore kaga jira madaxda Soomaalida ah ee saameynta ku leh dowladda federaalka Itoobiya iyo hoggaanka xisbiga Prosperity Party ee uu hoggaamiyo Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed.
Waxa uu jaranjarada siyaasadda ka bilaabay Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya, isagoo sanadkii 2018-kii noqday madaxweyne ku-xigeenkii deegaanka xilli uu socday isbeddel siyaasadeed oo ballaaran.
Bishii June 2020, waxaa loo doortay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Itoobiya (House of Federation), booskaas oo uu hayay illaa October 2021.
Farah ayaa sanadkii 2022 loo doortay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee Prosperity Party, arrintaas oo sare u qaadday saameyntiisa siyaasadeed ee heer qaran.
Bishii April 2024, waxaa loo magacaabay hoggaaminta Xarunta Iskuduwidda Dhismaha Nidaamka Dimuqraadiyadda iyadoo la siiyay maqaamka ra’iisul wasaare ku-xigeen.
Xilka ugu dambeeyay ee loo igmaday ayaa dusha kaga keenaya mas’uuliyadda guddiga hagidda Ethiopian Airlines, oo ah shirkad dowladeed oo lafdhabar u ah dhaqaalaha Itoobiya, door weynna ku leh ganacsiga caalamiga ah, dalxiiska iyo isku-xirka gaadiidka cirka.
Shirkaddu waxay haysataa shabakad ballaaran oo adeegyo rakaab iyo xamuul ah, iyadoo magaalooyinka qaaradda Afrika ku xirta daafaha Yurub, Aasiya, Bariga Dhexe iyo qaaradaha Ameerika.
Hoggaan-beddelkan ayaa kusoo beegmay xilli Ethiopian Airlines ay ku guda-jirto hirgelinta qorshe ballaaran oo koboc ah, oo ay ku jirto dhismaha garoon cusub oo heer caalami ah oo laga hirgelinayo magaalada Bishoftu, ee koonfur-bari kaga toosan Addis Ababa.
Mashruuca garoonkan oo ay ku baxayso balaayiin doollar ayaa looga gol-leeyahay in lagu ballaariyo awoodda duulimaad ee Itoobiya, laguna adkeeyo booska shirkadda ee ah marin weyn oo isku xira Afrika iyo suuqyada caalamka.
Kharashka ku baxaya dhismaha garoonka ayaa lagu qiyaasay ku dhowaad $12.5 bilyan, iyadoo shirkaddu ay dhaqaale ka raadinayso hay’adaha maaliyadda iyo maalgashadayaasha caalamiga ah.
Farah ayaa guddiga maamulka hoggaamin doona xilli shirkaddu guda-jirto maalgashi xooggan oo lagu samaynayo kaabayaasha dhaqaalaha, kordhinta tirada diyaaradaha iyo ballaarinta duulimaadyada dibadda.
Guddiga maamulka ayaa mas’uul ka ah ilaalinta maamul-wanaagga shirkadda iyo dajinta jihooyinka istiraatiijiga ah, halka maamulka hawl-maalmeedka shirkaddana ay si madaxbannaan u maamulaan madaxa fulinta iyo hoggaanka sare ee howlaha shaqada.