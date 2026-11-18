Malaayiin qof oo dunida ku nool, isbeddelka cimiladu hadda ma aha khatar fog oo soo socota. Wuxuu dib u qaabaynayaa guryaha, carqaladaynayaa hab-nololeedyada, wuxuuna beddelayaa qaabka ay bulshooyinku maanta u nool yihiin.
Shirka COP31 ee isbeddelka cimilada oo ka socda Turkiga, wadaxaajoodayaal ka socda ku dhowaad 200 dal ayaa ka shaqaynaya go’aaminta waxa xiga.
Antalya, waxaan dadka kala hadlaynay siyaabaha uu isbeddelka cimiladu durba u saamaynayo noloshooda.
Maanta, waxaan maqalnay sheekada Dikshya Subedi oo ka soo jeedda Nepal.
Bishii Agoosto ee sannadkii hore, daadad degdeg ah oo ba’an ayaa burburiyey gurigii waalidka ninkeeda.
“Waxay ahayd arrin qalbi-jab leh. Dhibaatada cimiladu waxay ii noqotay arrin si gaar ah ii taabanaysa,” ayay tidhi.
Maalmaha soo socda, waxaan la kulmi doonnaa dad ka kala socda dalal dunida ku yaalla oo wajahaya dhibaatooyin aad u kala duwan, balse ay mideynayso hal xaqiiqo: isbeddelka cimiladu ma aha wax ay sugayaan — waa wax ay durba la nool yihiin.
Daawo qaybta labaad ee taxanahayaga – ‘Cimiladu Noloshayda Way Beddashay’.
Akhri wax dheeraad ah: ‘Mitirro ka mid ah dhulkeenna ayaa laga xadayaa kor u kaca heerka badda’