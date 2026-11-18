Baadariyaasha Ghana ayaa ka digay burburka deegaanka ee la xiriira macdanta sharci-darrada ah iyo faafitaanka sii kordhaya ee ka ganacsiga mukhaadaraadka, iyagoo labadaba ku tilmaamay aafooyin bulsheed oo halis ah oo dalka wajahaya.
Bayaan ay soo saareen, baadariyaashu waxay ku iftiimiyeen “waxyeellada ay geystaan macdanta sharci-darrada ah iyo tan aan mas’uuliyadda lahayn,” iyagoo xusay marin-biyood wasakhoobay, kaymo la burburiyay, dhul-beereed xaalufay iyo khataraha sii kordhaya ee caafimaadka bulshada. Waxay dowladda ugu baaqeen inay xaalad degdeg ah ku dhawaaqdo deegaannada uu dhaqankani sida daran u saameeyay.
Baadariyaashu sidoo kale waxay cambaareeyeen waxa ay ku tilmaameen “heerarka naxdinta leh ee ka ganacsiga mukhaadaraadka iyo ku-takri-falka maandooriyaha,” iyagoo ka digay in dhibaatadani ay khatar ku tahay caafimaadka bulshada, xasilloonida qoysaska iyo horumarka dhallinyarada.