 Skip to content
Sunday, October 11, 2026 28 Rabi al-Thani 1448 AH Fajr 04:33
Muqdisho 24°C
Breaking: Trump Calls for Ukraine to Get a New President
Breaking News
Trump Calls for Ukraine to Get a New PresidentHurricane Isaias Landfall in Florida and Alabama Leaves Four DeadHouthi attacks on Riyadh airport kill three Saudi nationalsAbbas Postpones Palestinian Elections, Citing Concerns Over SecurityTrump Calls for New Ukrainian President as Zelenskyy Criticizes U.S. Decision on Russian OilPuntland State’s Opposition Could Block Somalia’s Constitutional ProcessTrump Calls for Ukraine to Get a New PresidentHurricane Isaias Landfall in Florida and Alabama Leaves Four DeadHouthi attacks on Riyadh airport kill three Saudi nationalsAbbas Postpones Palestinian Elections, Citing Concerns Over SecurityTrump Calls for New Ukrainian President as Zelenskyy Criticizes U.S. Decision on Russian OilPuntland State’s Opposition Could Block Somalia’s Constitutional Process
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Heshiiskii Soomaaliya: Hal-ku-dhiggii Xasan Sheekh iyo xaaladda maanta

Follow
By Axadle Editorial Desk October 10, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 10 hours ago 2-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~2 min audio
Heshiiskii Soomaaliya: Hal-ku-dhiggii Xasan Sheekh iyo xaaladda maanta

Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laba jeer loo doortay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya. Labadii xilli ee uu xilka hayey, wuxuu hoggaankiisa ku saleeyey hal-ku-dhegyo ay ka mid yihiin: “Soomaalia oo heshiis ah, dunidana heshiis la ah” iyo “Qabyo ninkeed ayaa dhameeya.”

Marka la eego labadaas hal-ku-dheg, su’aasha maanta taagan ayaa ah: Soomaaliya intee ayay dhab ahaan heshiis u tahay?

- Advertisement -

Aragtidayda, halkii dalka laga filayey inuu isu soo dhowaado, waxaa sii qoto dheeraaday kala fogaanshaha siyaasadeed. North Western State of Somalia waxay xoojisay heshiisyo iyo xiriirro cusub oo ay la yeelatay dhinacyo caalami ah, oo ay ku jirto Israel. Puntland State waxay xiriirro dhow la samaysatay Imaaraadka Carabta, halka Jubbaland ay xiriirro xooggan la leedahay Kenya iyo UAE. Koonfur Galbeed waxaa ka jira khilaaf siyaasadeed oo culus, halka Hiiraan iyo deegaanno kale ay ka muuqdaan dhaqdhaqaaqyo tilmaamaya in kalsoonidii lagu qabay dowladda dhexe ay sii daciifayso. Taas waxaa caddayn u ah in Hiiraan xiriir la samaysatay Al-Shabaab.

Sidaas darteed, su’aasha muhiimka ahi waxay tahay: Soomaaliya ma isu timid mise waxay u sii kala dhaqaaqaysaa dhinacyo kala duwan?

Hal-ku-dhegga labaadna wuxuu mudan yahay in si gaar ah loo eego: “Qabyo ninkeed ayaa dhameeya.” Xasan Sheekh maanta wuxuu hoggaaminayaa dowlad ay saaran tahay mas’uuliyadda ugu weyn ee jihaynta dalka. Hase yeeshee, dhaliisha siyaasadeed ee loo jeedinayo ayaa ah in halkii uu dhammaystiri lahaa wixii hore u qabyo ahaa, uu Soomaaliya geliyey khilaafyo cusub, isla markaana wiiqay hay’adihii dowladda iyo kalsoonidii siyaasadeed.

Shacabka Soomaaliyeed waxay sannado badan rajaynayeen inay ka gudbaan burburkii iyo kala qaybsanaantii dalka soo maray. Haddii jihada siyaasadeed ee maanta ay sii xoojiso kala fogaanshaha maamul-goboleedyada, khilaafaadka gudaha iyo faragelinta dibadda, waxaa soo baxaysa cabsi ah in Soomaaliya dib ugu noqoto xaalado ay hore uga soo gudubtay.

Dowladnimo kuma koobna hal-ku-dheg. Waxay ku dhisan tahay heshiis siyaasadeed, kalsooni, sharciyad iyo awood lagu mideeyo shacabka. Haddii dowladda dhexe ku guuldarraysato inay tiirarkaas dhisto, taariikhdu waxay xukumi kartaa in halkii “qabyo ninkeed dhammeeyo” laga hirgelin lahaa, la abuuray qabyo kale.

Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay hoggaan dadka isu keena, ee aan sii kala fogeyn; heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay, ee aan ku dhisnayn dano gaar ah; iyo dowladnimo ay shacabka ku kalsoonaan karaan.

Alloow arrimaha Soomaaliya noo sahal.

_________________________________________

[email protected]

How do you rate this story?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,915 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.