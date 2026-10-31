Abdillahi Farid Ali oo 43 jir ahaa ayaa toorrey lagu dilay xaafadda Small Heath maalintii Arbaco

Birmingham, England (AX) — Nin 46 jir ah ayaa lagu soo oogay dambi dil ah kaddib markii toorrey lagu dilay Abdillahi Farid Ali oo ku sugnaa xaafadda Small Heath ee magaalada Birmingham, iyadoo booliskuna ay kordhiyeen joogitaankooda aaggaas isla markaana ay baaq u direen marqaatiyada si ay gacan uga geystaan baaritaanka.
Saeed Ismail, oo deggan Birmingham, ayaa lagu eedeeyay inuu dilay Mr Ali kaddib dhacdo ka dhacday jidka Whitmore Road, meel u dhow isgoyska Coventry Road, abaare 1:15 duhurnimo xilliga GMT maalintii Arbaco.
Booliska West Midlands Police ayaa xaqiijiyay in Ismail dacwad lagu soo oogay, uuna markii dambe horyimid maxkamadda Birmingham Magistrates’ Court.
Falkan dilka ah ayaa walaac xooggan ku abuuray dadka deegaanka, iyadoo ciidanka booliskuna ay garowsadeen saameynta culus ee falku ku yeeshay bulshada ku xeeran aaggaas.
Saraakiishu waxay caddeeyeen in roondooyin dheeraad ah la geyn doono xaafadda Small Heath si shacabka loogu xaqiijiyo amniga inta uu baaritaanku socdo.
Kormeere Baare Nick Barnes, oo codsi u diray goobjoogeyaasha si ay xogta ula wadaagaan, ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray ehelka marxuumka.
“Qalbigayagu wuxuu la jiraa qoyska Mr Ali xilligan aadka u adag,” ayuu yiri Barnes.
“Waxaan si adag ugu boorrinayaa qof kasta oo goobjoog u ahaa falkan naxdinta leh ee aan weli nala soo xiriirin inuu fadlan nala soo hadlo.”
Booliska ayaa si gaar ah u daneynaya inay wareystaan shaqsiyaadkii goobjoogga u ahaa dhacdada ama hayn kara xog wax ku ool u ah baaritaanka socda.
Baarayaashu waxay sidoo kale diyaariyeen nidaam dhanka internetka ah oo dadweynaha u oggolaanaya inay soo geliyaan sawirro iyo muuqaallo gacan weyn ka geysan kara baaritaankooda.
Qof kasta oo xog haya waxaa laga codsaday inuu la xiriiro West Midlands Police isagoo wacaya lambarka 101. Dadka doonaya inay xogta bixiyaan iyagoon magacooda sheeginna waxay macluumaadka ku gudbin karaan hay’adda Crimestoppers.
Barnes wuxuu qiray in dadkii indhahooda ku arkay toorreyeynta ay si daran u saamaysay wixii ay goobjoogga u ahaayeen.
“Tani waxay ahayd dhacdo aad u cabsi badan oo goobjoogteedu la kulmayo argagax xooggan, waxaana doonaynaa inaan xaqiijinno in dadku la socdaan garab-istaagga iyo taageerada u bannaan,” ayuu yiri.
Jawaab-celinta booliska ayaa isugu jirta baaritaanka wali socda iyo tallaabooyin looga golleeyahay in lagu dajiyo walaaca dadka deegaanka kaddib dhacdadan dhimashada dhalisay.
Xogta laga helay dhacdada ma caddaynayso duruufihii sababay toorreyeynta mana tilmaamayso wax sabab ama ujeeddo ah oo dilka ka dambeysay.
Faahfaahin dheeraad ah lagama bixin xiriirkii ka dhexeeyay eedeysanaha iyo marxuumka, haddii uu jiri jirayba.
Ka soo muuqashada Ismail ee maxkamadda Birmingham Magistrates’ Court ayaa bilow u ah wejiga xiga ee dacwadda ciqaabta ah.
Waxaa loo haystaa dambi dil ah, balse eedeyntaas ayaan wali maxkamaddu wax go’aan ah ka gaarin.
Ciidanka booliska ayaa wali ku guda jira raadinta markhaatiyaal iyo caddeymo dheeraad ah iyadoo kiisku uu marayo hannaanka garsoorka.