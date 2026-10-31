 Skip to content
Saturday, October 31, 2026 19 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:03
Muqdisho 29°C
Breaking: Abdillahi Farid Ali oo 43 jir ahaa ayaa toorrey lagu dilay xaafadda Small Heath maalintii Arbaco
Breaking News
Abdillahi Farid Ali oo 43 jir ahaa ayaa toorrey lagu dilay xaafadda Small Heath maalintii ArbacoTrump Resumes Rallies as U.S. Midterm Elections Enter Turbulent Final StretchPolish riot police deployed after court chief suspendedKenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian MilitaryMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu ganaaxay Sh370,000 kadib markii uu si sharci-darro ah ku joogay KenyaMasar iyo Soomaaliya oo shirkii Russia-Africa kaga wada hadlay amniga gobolkaAbdillahi Farid Ali oo 43 jir ahaa ayaa toorrey lagu dilay xaafadda Small Heath maalintii ArbacoTrump Resumes Rallies as U.S. Midterm Elections Enter Turbulent Final StretchPolish riot police deployed after court chief suspendedKenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian MilitaryMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu ganaaxay Sh370,000 kadib markii uu si sharci-darro ah ku joogay KenyaMasar iyo Soomaaliya oo shirkii Russia-Africa kaga wada hadlay amniga gobolka
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News Af-Soomaali

Abdillahi Farid Ali oo 43 jir ahaa ayaa toorrey lagu dilay xaafadda Small Heath maalintii Arbaco

Follow
By Axadle Editorial Desk October 31, 2026 3 min read
Share
Newsroom published Updated 24 minutes ago 3-minute read
Man Charged With Murder After Abdillahi Farid Ali Stabbed to Death in Birmingham
Nin dacwad dil ah lagu soo oogay kaddib markii Abdillahi Farid Ali toorey lagu dilay Birmingham

Birmingham, England (AX) — Nin 46 jir ah ayaa lagu soo oogay dambi dil ah kaddib markii toorrey lagu dilay Abdillahi Farid Ali oo ku sugnaa xaafadda Small Heath ee magaalada Birmingham, iyadoo booliskuna ay kordhiyeen joogitaankooda aaggaas isla markaana ay baaq u direen marqaatiyada si ay gacan uga geystaan baaritaanka.

Saeed Ismail, oo deggan Birmingham, ayaa lagu eedeeyay inuu dilay Mr Ali kaddib dhacdo ka dhacday jidka Whitmore Road, meel u dhow isgoyska Coventry Road, abaare 1:15 duhurnimo xilliga GMT maalintii Arbaco.

- Advertisement -

Booliska West Midlands Police ayaa xaqiijiyay in Ismail dacwad lagu soo oogay, uuna markii dambe horyimid maxkamadda Birmingham Magistrates’ Court.

Falkan dilka ah ayaa walaac xooggan ku abuuray dadka deegaanka, iyadoo ciidanka booliskuna ay garowsadeen saameynta culus ee falku ku yeeshay bulshada ku xeeran aaggaas.

Saraakiishu waxay caddeeyeen in roondooyin dheeraad ah la geyn doono xaafadda Small Heath si shacabka loogu xaqiijiyo amniga inta uu baaritaanku socdo.

Kormeere Baare Nick Barnes, oo codsi u diray goobjoogeyaasha si ay xogta ula wadaagaan, ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray ehelka marxuumka.

“Qalbigayagu wuxuu la jiraa qoyska Mr Ali xilligan aadka u adag,” ayuu yiri Barnes.

“Waxaan si adag ugu boorrinayaa qof kasta oo goobjoog u ahaa falkan naxdinta leh ee aan weli nala soo xiriirin inuu fadlan nala soo hadlo.”

Booliska ayaa si gaar ah u daneynaya inay wareystaan shaqsiyaadkii goobjoogga u ahaa dhacdada ama hayn kara xog wax ku ool u ah baaritaanka socda.

Baarayaashu waxay sidoo kale diyaariyeen nidaam dhanka internetka ah oo dadweynaha u oggolaanaya inay soo geliyaan sawirro iyo muuqaallo gacan weyn ka geysan kara baaritaankooda.

Qof kasta oo xog haya waxaa laga codsaday inuu la xiriiro West Midlands Police isagoo wacaya lambarka 101. Dadka doonaya inay xogta bixiyaan iyagoon magacooda sheeginna waxay macluumaadka ku gudbin karaan hay’adda Crimestoppers.

Barnes wuxuu qiray in dadkii indhahooda ku arkay toorreyeynta ay si daran u saamaysay wixii ay goobjoogga u ahaayeen.

“Tani waxay ahayd dhacdo aad u cabsi badan oo goobjoogteedu la kulmayo argagax xooggan, waxaana doonaynaa inaan xaqiijinno in dadku la socdaan garab-istaagga iyo taageerada u bannaan,” ayuu yiri.

Jawaab-celinta booliska ayaa isugu jirta baaritaanka wali socda iyo tallaabooyin looga golleeyahay in lagu dajiyo walaaca dadka deegaanka kaddib dhacdadan dhimashada dhalisay.

Xogta laga helay dhacdada ma caddaynayso duruufihii sababay toorreyeynta mana tilmaamayso wax sabab ama ujeeddo ah oo dilka ka dambeysay.

Faahfaahin dheeraad ah lagama bixin xiriirkii ka dhexeeyay eedeysanaha iyo marxuumka, haddii uu jiri jirayba.

Ka soo muuqashada Ismail ee maxkamadda Birmingham Magistrates’ Court ayaa bilow u ah wejiga xiga ee dacwadda ciqaabta ah.

Waxaa loo haystaa dambi dil ah, balse eedeyntaas ayaan wali maxkamaddu wax go’aan ah ka gaarin.

Ciidanka booliska ayaa wali ku guda jira raadinta markhaatiyaal iyo caddeymo dheeraad ah iyadoo kiisku uu marayo hannaanka garsoorka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,979 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.