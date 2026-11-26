Duqaymaha cirka ee Israa’iil ayaa Gaza ku dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa amniga Xamaas iyo lix qof oo kale, oo ay ku jiraan laba askari oo boolis ah, sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadka iyo boolisku.
Naciim Abu Naheel, oo madax ka ahaa hay’adda amniga gudaha ee Xamaas ee Gaza, ayaa ku dhintay duqayn ka dhacday galbeedka magaalada Gaza, ayay ilo-wareedyadu sheegeen.
Milatariga Israa’iil iyo Shin Bet, oo ah adeegga amniga gudaha, ayaa bayaan wadajir ah ku sheegay inay bartilmaameedsadeen dagaalyahan sare oo Xamaas ah, balse ma aysan magacaabin. Bayaanku wuxuu sheegay in faahfaahin dheeraad ah la soo saari doono goor dambe.
Hay’adda amniga gudaha ayaa qayb ahaan u xilsaaran dabagalka Falastiiniyiinta looga shakisan yahay inay la shaqeeyaan adeegga sirdoonka qarsoon ee Israa’iil iyo ururinta xogta sirdoon ee ku saabsan qorshayaashiisa .
Wasaaradda arrimaha gudaha ee maamusha Xamaas ayaa sheegtay in laba ka mid ah dadka dhintay ay ahaayeen askar boolis ah.
Shan qof oo kale ayaa ku dhaawacmay duqaynta, sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadka.
Duqayn kale oo Israa’iil ka fulisay meel u dhow marinka Netzarim, oo ka sii waqooyi ah, ayaa dishay saddex qof, taas oo tirada guud ee dhimashada gaarsiisay ugu yaraan toddoba qof.
Milatariga Israa’iil ayaa Reuters u sheegay in dagaalyahanno lagu bartilmaameedsaday labada duqayn, balse ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah.
Xabbad-joojin uu Maraykanku taageerayay oo la gaaray Oktoobar 2025 ayaa soo afjartay dagaalladii waaweynaa ee ka socday dhulka burburay, balse weerarrada Israa’iil ee Gaza way sii socdeen, Xamaasna hubka kama aysan dhigin.
Israa’iil, oo Xamaas ku eedaynaysa dib-u-dhis iyo hub-urursi , ayaa bilihii u dambeeyay xoojisay duqaymaha ay ka fulinayso Gaza oo dhan.
Xamaas way diidday eedeymahaas, iyadoo sheegtay inay weli ka go’an tahay heshiiska xabbad-joojinta, waxayna Israa’iil ku eedaysay inay doonayso inay wiiqdo.
Ugu yaraan 1,600 oo Falastiiniyiin ah iyo shan askari oo Israa’iili ah ayaa la dilay tan iyo xabbad-joojinta, sida ay sheegayaan tiro-koobyo ay si kala duwan u soo saareen Falastiiniyiinta iyo Israa’iil.
Ciidamada Israa’iil ayaa hadda gacanta ku haya ku dhowaad saddex-meelood laba meel Gaza, marka loo eego in ka badan kala bar markii uu xabbad-joojintu bilaabmay. Xamaas waxay weli maamushaa dhul dhuuban oo ku teedsan xeebta Gaza.
Ololaha Israa’iil ee Gaza ayaa tan iyo 2023 dilay in ka badan 74,000 oo Falastiiniyiin ah, sababay xaalad macaluul, barakiciyay dhammaan dadweynaha dhulkaas, waxaana uu ku kallifay aqoonyahanno iyo baaritaan Qaramada Midoobay ah inay xaaladda ku qiimeeyaan xasuuq.
Israa’iil waxay sheegtay inay is-difaacaysay kaddib markii dagaalyahanno uu hoggaaminayay Xamaas ay dileen 1,200 qof, afduubteenna in ka badan 250 la haystayaal ah weerar ay ku qaadeen Israa’iil Oktoobar 2023.