 Skip to content
Wednesday, November 11, 2026 30 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:44
Muqdisho 27°C
Breaking: Hassan Sheikh, Abiy Meet Amid Regional Challenges to Somalia-Ethiopia Relations
Breaking News
Hassan Sheikh, Abiy Meet Amid Regional Challenges to Somalia-Ethiopia RelationsSoomaaliya oo dalka dib ugu soo celisay 170 muhaajir oo ku xayirnaa Liibiya iyadoo taageero ka helaysa EURabshadaha ka jira waqooyiga Nayjeeriya ayaa kumannaan qof ku qasbaya inay xuduudaha ka gudbaanDR Congo Faces Growing Fears of Cholera ResurgenceUK court overturns Trinidad and Tobago law criminalising homosexual sexLibya dismisses claims its deal with Türkiye violates international lawHassan Sheikh, Abiy Meet Amid Regional Challenges to Somalia-Ethiopia RelationsSoomaaliya oo dalka dib ugu soo celisay 170 muhaajir oo ku xayirnaa Liibiya iyadoo taageero ka helaysa EURabshadaha ka jira waqooyiga Nayjeeriya ayaa kumannaan qof ku qasbaya inay xuduudaha ka gudbaanDR Congo Faces Growing Fears of Cholera ResurgenceUK court overturns Trinidad and Tobago law criminalising homosexual sexLibya dismisses claims its deal with Türkiye violates international law
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Rabshadaha ka jira waqooyiga Nayjeeriya ayaa kumannaan qof ku qasbaya inay xuduudaha ka gudbaan

Follow
By Adam Omar November 11, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 3 hours ago 1-minute read
Violence in Northern Nigeria Drives Thousands Across Borders
Violence in Northern Nigeria Pushes Thousands to Flee Across Borders

In ka badan 64,000 oo qof ayaa tan iyo bilowgii sannadkan uga soo gudbay waqooyiga Nayjeeriya ee rabshaduhu saameeyeen, iyagoo galay dalka deriska ah ee Niger, halka dhowr boqol oo kalena ay gaareen Benin, sida ay sheegtay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga. Weerarrada kooxaha jihaad doonka ah, burcad hubaysan iyo isku dhacyada beeraleyda iyo xoolo-dhaqatada ayaa sababay qaxan, taasoo culays dheeraad ah saaraysa dalal durba la tacaalaya amni-darro iyo saameynta dhibaatooyinka la xiriira isbeddelka cimilada.

Carruur ayaa ka mid ah dadka cusub ee barakacay, qoysas badanna waxay yimaadaan iyagoo aan haysan cunto ku filan, waxayna wajahaan nafaqo-darro, helitaan yar oo biyo nadiif ah iyo hoy liita. UNHCR ayaa sheegtay in dhaqaale-yari ay sababtay in mas’uuliyiintu diiwaangeliyaan oo keliya ku dhowaad boqolkiiba shan dadka Nayjeeriyaanka ah ee sannadkan yimid. Hay’addu waxay raadinaysaa 11.4 milyan oo dollar si ay u sii waddo hawlgallada bani’aadantinimo ee Nayjeeriya, Niger iyo Benin.

Xaaladdu waxay si gaar ah uga sii daran tahay gobolka Diffa ee Niger, halkaas oo amni-darrada iyo abaaruhu ay wiiqeen wax-soo-saarka cuntada isla markaana ay dhaawaceen hab-nololeedyada. UNHCR waxay ka digtay in, haddii aan la helin maalgelin cusub, kumannaan qoys oo nugul ay waayi karaan gargaarka iyo ilaalinta bani’aadantinimo ee muhiimka ah.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 670 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.