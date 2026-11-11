Rabshadaha ka jira waqooyiga Nayjeeriya ayaa kumannaan qof ku qasbaya inay xuduudaha ka gudbaan

In ka badan 64,000 oo qof ayaa tan iyo bilowgii sannadkan uga soo gudbay waqooyiga Nayjeeriya ee rabshaduhu saameeyeen, iyagoo galay dalka deriska ah ee Niger, halka dhowr boqol oo kalena ay gaareen Benin, sida ay sheegtay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga. Weerarrada kooxaha jihaad doonka ah, burcad hubaysan iyo isku dhacyada beeraleyda iyo xoolo-dhaqatada ayaa sababay qaxan, taasoo culays dheeraad ah saaraysa dalal durba la tacaalaya amni-darro iyo saameynta dhibaatooyinka la xiriira isbeddelka cimilada.
Carruur ayaa ka mid ah dadka cusub ee barakacay, qoysas badanna waxay yimaadaan iyagoo aan haysan cunto ku filan, waxayna wajahaan nafaqo-darro, helitaan yar oo biyo nadiif ah iyo hoy liita. UNHCR ayaa sheegtay in dhaqaale-yari ay sababtay in mas’uuliyiintu diiwaangeliyaan oo keliya ku dhowaad boqolkiiba shan dadka Nayjeeriyaanka ah ee sannadkan yimid. Hay’addu waxay raadinaysaa 11.4 milyan oo dollar si ay u sii waddo hawlgallada bani’aadantinimo ee Nayjeeriya, Niger iyo Benin.
Xaaladdu waxay si gaar ah uga sii daran tahay gobolka Diffa ee Niger, halkaas oo amni-darrada iyo abaaruhu ay wiiqeen wax-soo-saarka cuntada isla markaana ay dhaawaceen hab-nololeedyada. UNHCR waxay ka digtay in, haddii aan la helin maalgelin cusub, kumannaan qoys oo nugul ay waayi karaan gargaarka iyo ilaalinta bani’aadantinimo ee muhiimka ah.