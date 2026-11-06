Gini-Bisaaw waxay baajisay tijaabo muran dhalisay oo tallaalka loogu samaynayay dhallaanka

Gini-Bisaaw waxay meesha ka saartay qorshihii tijaabada tallaalka cagaarshowga B ee lagu samayn lahaa dhallaanka cusub, kaddib dhaliilo caalami ah oo sheegayay in cilmi-baadhistu noqon lahayd mid anshax-darro ah oo si suurtagal ah looga faa’iidaysan lahaa dadka nugul. Maraykanka ayaa maalgeliyay daraasaddan la soo jeediyay xilligii Xoghayaha Caafimaadka Robert F. Kennedy Jr., oo muddo dheer muujinayay shaki ku saabsan tallaallada.
Tijaabada waxaa loogu talagalay in lagu daro 14,000 oo dhallaan cusub ah, iyadoo kala bar la siin lahaa tallaalka, halka inta soo hartayna aan la siin lahayn, inkastoo ay taasi ka hor imanayso talooyinka Ururka Caafimaadka Adduunka. Khubarada caafimaadku waxay sheegeen in tallaalka laga reebo dhallaanka ay u horseedi karto inay u nuglaadaan caabuqa, iyadoo ku dhowaad qof kasta oo shanaad oo dalka ku nool uu qabo cagaarshowga B.
Go’aanka ayaa yimid kaddib markii dowladda ay horay u mamnuucday tijaabooyinka tallaallada ee lagu samaynayo carruurta. Booliiska ayaa sidoo kale la wareegay qayb ka mid ah tallaallada yaallay xarunta cilmi-baadhista ee udub-dhexaadka u ahayd muranka.