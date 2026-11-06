 Skip to content
Saturday, November 7, 2026 26 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 25°C
Breaking: Gini-Bisaaw waxay baajisay tijaabo muran dhalisay oo tallaalka loogu samaynayay dhallaanka
Breaking News
Gini-Bisaaw waxay baajisay tijaabo muran dhalisay oo tallaalka loogu samaynayay dhallaankaRubio Denies Plans to Leave Post as Trump Defends HegsethKorane oo ballaarinaya taageeradiisa ka hor tartanka doorashada barasaabka Garissa ee 2027CANEX Aims to Expand African Creatives’ Access to Global MarketsKenyan starvation cult leader faces possible death penalty if convictedSouth Africa Election Results Show Opposition Parties Gaining GroundGini-Bisaaw waxay baajisay tijaabo muran dhalisay oo tallaalka loogu samaynayay dhallaankaRubio Denies Plans to Leave Post as Trump Defends HegsethKorane oo ballaarinaya taageeradiisa ka hor tartanka doorashada barasaabka Garissa ee 2027CANEX Aims to Expand African Creatives’ Access to Global MarketsKenyan starvation cult leader faces possible death penalty if convictedSouth Africa Election Results Show Opposition Parties Gaining Ground
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Gini-Bisaaw waxay baajisay tijaabo muran dhalisay oo tallaalka loogu samaynayay dhallaanka

Follow
By Adam Omar November 6, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Guinea-Bissau Cancels Controversial Newborn Vaccine Trial
Guinea-Bissau Cancels Controversial Trial of Vaccine for Newborns

Gini-Bisaaw waxay meesha ka saartay qorshihii tijaabada tallaalka cagaarshowga B ee lagu samayn lahaa dhallaanka cusub, kaddib dhaliilo caalami ah oo sheegayay in cilmi-baadhistu noqon lahayd mid anshax-darro ah oo si suurtagal ah looga faa’iidaysan lahaa dadka nugul. Maraykanka ayaa maalgeliyay daraasaddan la soo jeediyay xilligii Xoghayaha Caafimaadka Robert F. Kennedy Jr., oo muddo dheer muujinayay shaki ku saabsan tallaallada.

Tijaabada waxaa loogu talagalay in lagu daro 14,000 oo dhallaan cusub ah, iyadoo kala bar la siin lahaa tallaalka, halka inta soo hartayna aan la siin lahayn, inkastoo ay taasi ka hor imanayso talooyinka Ururka Caafimaadka Adduunka. Khubarada caafimaadku waxay sheegeen in tallaalka laga reebo dhallaanka ay u horseedi karto inay u nuglaadaan caabuqa, iyadoo ku dhowaad qof kasta oo shanaad oo dalka ku nool uu qabo cagaarshowga B.

Go’aanka ayaa yimid kaddib markii dowladda ay horay u mamnuucday tijaabooyinka tallaallada ee lagu samaynayo carruurta. Booliiska ayaa sidoo kale la wareegay qayb ka mid ah tallaallada yaallay xarunta cilmi-baadhista ee udub-dhexaadka u ahayd muranka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 667 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.