 Skip to content
Wednesday, November 11, 2026 30 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:06
Muqdisho 30°C
Breaking: Maxkamad UK ah ayaa burisay sharciga Trinidad iyo Tobago ee dembi ka dhigaya galmada ragga isku jinsiga ah
Breaking News
Maxkamad UK ah ayaa burisay sharciga Trinidad iyo Tobago ee dembi ka dhigaya galmada ragga isku jinsiga ahLibya dismisses claims its deal with Türkiye violates international lawSoomaaliya oo tacsi u dirtay Masar kadib shil tareen oo ay ku dhinteen 7 qof, 125 kalena ku dhaawacmeenUS Oversight Committee Report Calls for Further Investigations Into EpsteinUganda Law Society oo Madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqday inuu ixtiraamo go’aannada Maxkamadda SarePete Hegseth Dismisses Impeachment Effort as ‘Sabotage’Maxkamad UK ah ayaa burisay sharciga Trinidad iyo Tobago ee dembi ka dhigaya galmada ragga isku jinsiga ahLibya dismisses claims its deal with Türkiye violates international lawSoomaaliya oo tacsi u dirtay Masar kadib shil tareen oo ay ku dhinteen 7 qof, 125 kalena ku dhaawacmeenUS Oversight Committee Report Calls for Further Investigations Into EpsteinUganda Law Society oo Madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqday inuu ixtiraamo go’aannada Maxkamadda SarePete Hegseth Dismisses Impeachment Effort as ‘Sabotage’
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom World News English

Maxkamad UK ah ayaa burisay sharciga Trinidad iyo Tobago ee dembi ka dhigaya galmada ragga isku jinsiga ah

Follow
By Abdiwahab Ahmed November 11, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
UK court overturns Trinidad and Tobago law criminalising homosexual sex

Go’aan taariikhi ah oo ay gaartay Golaha Arrimaha Gaarka ah ee London ayaa buriyay sharciga Trinidad iyo Tobago ee dembi ka dhigaya xiriirrada galmo ee raalli laga yahay ee u dhexeeya ragga, kaddib dacwad ku salaysan xuquuqda aadanaha oo uu keenay nin khaniis ah.

Jason Jones, oo ku dhashay Trinidad iyo Tobago, ayaa ku dooday in qodobbada ku jira Sharciga Dambiyada Galmada ee dalkaas Kariibiyaanka ah ay jebinayaan xuquuqaha aasaasiga ah ee dastuurka dalka lagu dammaanad qaaday.

Jones ayaa markii ugu horreysay ku guuleystay Maxkamadda Sare ee Trinidad iyo Tobago, balse go’aankaas ayaa markii dambe la buriyay. Kadib wuxuu racfaan u gudbiyay Golaha Arrimaha Gaarka ah ee London, oo ah maxkamadda ugu dambeysa ee racfaanka ee Trinidad iyo Tobago iyo dhowr dal oo kale oo ka tirsan Barwaaqo-sooranka.

Golaha Arrimaha Gaarka ah ayaa ku dhawaaqay in sharcigu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka. Isagoo gudbinayay go’aanka maxkamadda, Garsoore Philip Sales ayaa sheegay in “fahamka hadda jira ee xuquuqda aasaasiga ah ee qofka u leeyahay in la ixtiraamo noloshiisa gaarka ah iyo tan qoyskiisa uu yahay in ay ilaaliso qayb muhiim ah oo ka mid ah aqoonsiga qofka, sida jihada galmo ee qofka”.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Abdiwahab Ahmed Reporter

Abdiwahab Ahmed covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 5,409 published stories
More stories
Keep reading

More from World

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.