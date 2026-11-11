Maxkamad UK ah ayaa burisay sharciga Trinidad iyo Tobago ee dembi ka dhigaya galmada ragga isku jinsiga ah

Go’aan taariikhi ah oo ay gaartay Golaha Arrimaha Gaarka ah ee London ayaa buriyay sharciga Trinidad iyo Tobago ee dembi ka dhigaya xiriirrada galmo ee raalli laga yahay ee u dhexeeya ragga, kaddib dacwad ku salaysan xuquuqda aadanaha oo uu keenay nin khaniis ah.
Jason Jones, oo ku dhashay Trinidad iyo Tobago, ayaa ku dooday in qodobbada ku jira Sharciga Dambiyada Galmada ee dalkaas Kariibiyaanka ah ay jebinayaan xuquuqaha aasaasiga ah ee dastuurka dalka lagu dammaanad qaaday.
Jones ayaa markii ugu horreysay ku guuleystay Maxkamadda Sare ee Trinidad iyo Tobago, balse go’aankaas ayaa markii dambe la buriyay. Kadib wuxuu racfaan u gudbiyay Golaha Arrimaha Gaarka ah ee London, oo ah maxkamadda ugu dambeysa ee racfaanka ee Trinidad iyo Tobago iyo dhowr dal oo kale oo ka tirsan Barwaaqo-sooranka.
Golaha Arrimaha Gaarka ah ayaa ku dhawaaqay in sharcigu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka. Isagoo gudbinayay go’aanka maxkamadda, Garsoore Philip Sales ayaa sheegay in “fahamka hadda jira ee xuquuqda aasaasiga ah ee qofka u leeyahay in la ixtiraamo noloshiisa gaarka ah iyo tan qoyskiisa uu yahay in ay ilaaliso qayb muhiim ah oo ka mid ah aqoonsiga qofka, sida jihada galmo ee qofka”.