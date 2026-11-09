Afrika waxay COP31 ka dalbanaysaa tallaabooyin la taaban karo, ee ma aha ballanqaadyo

Shir-madaxeedka cimilada ee COP31 ayaa ka furmay Antalya, Turkiga, iyadoo ay taagan yihiin xiisado sii kordhaya oo u dhexeeya dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya, halka dalalka saboolka ahi ay dalbanayaan taageero dhaqaale oo dheeraad ah si ay uga hortagaan saamaynta isbeddelka cimilada.
Dalalka Afrika ayaa kulanka u adeegsanaya inay dalbadaan maalgelin cimilo oo la saadaalin karo, la heli karo oo la awoodi karo, iyagoo ku doodaya in ballanqaadyadii hore ay ku guuldarreysteen inay daboolaan baahiyaha qaaradda. Iyagoo ku matalaya Kooxda Wadaxaajoodayaasha Afrika, waxay dalbanayaan deeqo iyo maalgelin shuruudo fudud leh halkii laga siin lahaa amaahyo sii culaysin kara deymaha waaweyn ee ay horey u qabeen. Waxaa lagu qiyaasay in Afrika ay u baahan doonto inta u dhaxaysa 1.3 tiriliyan iyo 1.6 tiriliyan oo doollar marka la gaaro 2030 si loo maalgeliyo la-qabsiga isbeddelka cimilada iyo yarayntiisa.
Dowladaha Afrika waxay sidoo kale ku adkaysanayaan in isbeddelka caalamiga ah ee tamarta nadiifta ahi uu keeno faa’iidooyin dhaqaale oo ballaaran. Waxay doonayaan maalgashi lagu sameeyo koronto laga dhaliyo ilaha tamarta la cusboonaysiin karo, in la is-weydaarsado teknoolojiyadda, in gudaha lagu farsameeyo macdanta muhiimka ah iyo in shaqooyin la abuuro, halkii ay sii ahaan lahaayeen kuwo ku tiirsan dhoofinta badeecadaha ceeriin. Wada-xaajoodayaashu waxay sheegeen in COP31 ay tahay inuu ballanqaadyada siyaasadeed u beddelo maalgelin la taaban karo oo gaarta bulshooyinka nugul, iyadoo dalalka Afrika loo oggolaanayo fursad ay ku warshadeeyaan dhaqaalahooda kuna xoojiyaan.