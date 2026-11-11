Liibiya waxay meesha ka saartay sheegashada ah in heshiiska ay la gashay Türkiye uu ku xadgudbayo sharciga caalamiga ah

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee ku-meelgaarka ah ee Liibiya, Taher al-Baour, ayaa difaacay heshiiska badeed ee dalkiisu la galay Türkiye, isagoo sheegay in heshiisku uusan ku wajahnayn dowlad kale, isla markaana labada dal ay leeyihiin awoodda madaxbannaanida ah ee ay ku saxiixi karaan heshiisyo noocaas ah.
Wareysi ay Isniintii baahisay Al Jazeera, al-Baour wuxuu sheegay in heshiiska, oo markii hore sannadkii 2019 ay saxiixday Xukuumaddii Heshiiska Qaranka ee Liibiya, uu dhowaan ansixiyay Golaha Wakiillada dalkaas.
“Heshiiskani hubaal kuma wajahna waddan kasta oo kale,” ayuu yiri, isagoo ku tilmaamay heshiiska inuu yahay mid iskaashi badeed oo u dhexeeya Liibiya iyo Türkiye. “Liibiya iyo Türkiye waa dowlado madaxbannaan, waxayna xaq u leeyihiin inay galaan heshiis kasta,” ayuu raaciyay.
Al-Baour wuxuu sheegay in Liibiya aysan doonayn inay sii huriso xiisadaha gobolka, wuxuuna qiray walaacyada ay muujiyeen dalalka ka soo horjeeda heshiiska. “Waxaan ixtiraamaynaa walaacyada dalalka diiday heshiiskan, balse albaabku hubaal wuu u furan yahay wadahadal iyo wada-xaajood lala yeesho qof kasta si loo gaaro xalka ugu wanaagsan ee suurtagalka ah,” ayuu yiri.
Wasiirku wuxuu sheegay in Liibiya ay doonayso in gobolka Mediterranean-ka uu isu beddelo xarun xasillooni, koboc iyo horumar, halkii uu ka ahaan lahaa goob colaad. Wuxuu sidoo kale ku celiyay in Tripoli ay diyaar u tahay inay la macaamisho dalalka kale oo ay ka jawaabto su’aalahooda ku saabsan heshiiska.
20-kii Oktoobar, Golaha Wakiillada Liibiya ee xaruntiisu tahay bariga dalka ayaa si aqlabiyad ah u ansixiyay heshiiska xuduudaha badeed, isagoo ka tanaasulay diidmadii uu hore uga qabay. Xildhibaannadu waxay sidoo kale laaleen qaraarro la ansixiyay sannadkii 2020 oo lagu diiday heshiisyada lala galay Türkiye, laguna baaqay in la jaro xiriirka siyaasadeed ee Ankara.
Türkiye iyo Liibiya waxay heshiiska awoodda badeed saxiixeen bishii Nofeembar 2019, iyagoo qeexay xuduudaha aagagga badeed ee ay kala leeyihiin badda Mediterranean-ka.
Ankara waxay soo dhaweysay go’aanka baarlamaanka Liibiya, iyadoo sheegtay in heshiisku uu ilaalinayo xuquuqda iyo danaha labada dal ee ay wadaagaan, si waafaqsan sharciga caalamiga ah iyo mabaadi’da caddaaladda. Giriigga, Masar iyo maamulka Qubrus ee Giriigga, si kastaba ha ahaatee, waxay diideen ansixinta heshiiska.