 Skip to content
Monday, November 9, 2026 28 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:44
Muqdisho 27°C
Breaking: Dooni ay saarnaayeen muhaajiriin oo ku degtay xeebaha Senegal, tobannaan qofna ku dhinteen
Breaking News
Dooni ay saarnaayeen muhaajiriin oo ku degtay xeebaha Senegal, tobannaan qofna ku dhinteenKrakow shooting suspect dies in hospital, police sayFormer NISA Chief Challenges Hassan Sheikh’s Proposal to Make Beledweyne Hirshabelle CapitalAfrica Urges Concrete Action, Not Promises, at COP31Egypt Train Crash Kills Seven and Injures More Than 100South Africa’s ANC Records Historic Low in Local ElectionsDooni ay saarnaayeen muhaajiriin oo ku degtay xeebaha Senegal, tobannaan qofna ku dhinteenKrakow shooting suspect dies in hospital, police sayFormer NISA Chief Challenges Hassan Sheikh’s Proposal to Make Beledweyne Hirshabelle CapitalAfrica Urges Concrete Action, Not Promises, at COP31Egypt Train Crash Kills Seven and Injures More Than 100South Africa’s ANC Records Historic Low in Local Elections
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Dooni ay saarnaayeen muhaajiriin oo ku degtay xeebaha Senegal, tobannaan qofna ku dhinteen

Follow
By Adam Omar November 9, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 8 minutes ago 1-minute read
Dozens Killed as Migrant Boat Sinks Off Senegal Coast
Migrant Boat Sinks Off Senegal Coast, Killing Dozens

Ugu yaraan 34 qof ayaa ku dhintay kadib markii doon ay saarnaayeen muhaajiriin ay ku degtay xeebaha waqooyi-galbeed ee Senegal, meel u dhow Kebemer oo qiyaastii 180 kiiloomitir waqooyi ka xigta Dakar, taas oo ah musiibadii ugu dambaysay ee ka dhacda marinka Badweynta Atlaantikada ee loo maro Jasiiradaha Canary ee Spain.

Doonida waxaa saarnaa dad doonayay inay sameeyaan safarka halista ah ee ay ugu gudbayaan jasiiradaha, waana marin ay kumannaan qof sannadihii u dambeeyay naftooda ku waayeen. Mas’uuliyiinta Senegal ayaa markii hore sheegay in la helay meydadka 21 qof, halka hal qofna la badbaadiyay, iyadoo kooxaha baadigoobku ay goobta ka sii wadeen hawlgallada xilli tirada dhimashadu ay sii kordhaysay.

Degitaanka doontan ayaa ku soo beegmaya iyadoo mas’uuliyiinta El Hierro ee Jasiiradaha Canary ee Spain ay ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah, kaddib koror weyn oo ku yimid dadka muhaajiriinta ah ee halkaas gaaraya. In ka badan 3,300 qof ayaa jasiiradda ku gaaray ku dhowaad 30 doon muddo bil ah ama wax ka badan, taas oo walaac laga muujiyay cadaadiska sii kordhaya ee saaran xarumaha maxalliga ah iyo adeegyada gurmadka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 669 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.