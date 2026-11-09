Dooni ay saarnaayeen muhaajiriin oo ku degtay xeebaha Senegal, tobannaan qofna ku dhinteen

Ugu yaraan 34 qof ayaa ku dhintay kadib markii doon ay saarnaayeen muhaajiriin ay ku degtay xeebaha waqooyi-galbeed ee Senegal, meel u dhow Kebemer oo qiyaastii 180 kiiloomitir waqooyi ka xigta Dakar, taas oo ah musiibadii ugu dambaysay ee ka dhacda marinka Badweynta Atlaantikada ee loo maro Jasiiradaha Canary ee Spain.
Doonida waxaa saarnaa dad doonayay inay sameeyaan safarka halista ah ee ay ugu gudbayaan jasiiradaha, waana marin ay kumannaan qof sannadihii u dambeeyay naftooda ku waayeen. Mas’uuliyiinta Senegal ayaa markii hore sheegay in la helay meydadka 21 qof, halka hal qofna la badbaadiyay, iyadoo kooxaha baadigoobku ay goobta ka sii wadeen hawlgallada xilli tirada dhimashadu ay sii kordhaysay.
Degitaanka doontan ayaa ku soo beegmaya iyadoo mas’uuliyiinta El Hierro ee Jasiiradaha Canary ee Spain ay ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah, kaddib koror weyn oo ku yimid dadka muhaajiriinta ah ee halkaas gaaraya. In ka badan 3,300 qof ayaa jasiiradda ku gaaray ku dhowaad 30 doon muddo bil ah ama wax ka badan, taas oo walaac laga muujiyay cadaadiska sii kordhaya ee saaran xarumaha maxalliga ah iyo adeegyada gurmadka.