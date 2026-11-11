 Skip to content
Wednesday, November 11, 2026 30 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:06
Muqdisho 29°C
Breaking: Soomaaliya oo dalka dib ugu soo celisay 170 muhaajir oo ku xayirnaa Liibiya iyadoo taageero ka helaysa EU
Breaking News
Soomaaliya oo dalka dib ugu soo celisay 170 muhaajir oo ku xayirnaa Liibiya iyadoo taageero ka helaysa EUViolence in Northern Nigeria Pushes Thousands to Flee Across BordersJamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo oo wajahaysa cabsi sii kordhaysa oo ku saabsan soo laba-kacleynta daacuunkaUK court overturns Trinidad and Tobago law criminalising homosexual sexLibya dismisses claims its deal with Türkiye violates international lawSoomaaliya oo tacsi u dirtay Masar kadib shil tareen oo ay ku dhinteen 7 qof, 125 kalena ku dhaawacmeenSoomaaliya oo dalka dib ugu soo celisay 170 muhaajir oo ku xayirnaa Liibiya iyadoo taageero ka helaysa EUViolence in Northern Nigeria Pushes Thousands to Flee Across BordersJamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo oo wajahaysa cabsi sii kordhaysa oo ku saabsan soo laba-kacleynta daacuunkaUK court overturns Trinidad and Tobago law criminalising homosexual sexLibya dismisses claims its deal with Türkiye violates international lawSoomaaliya oo tacsi u dirtay Masar kadib shil tareen oo ay ku dhinteen 7 qof, 125 kalena ku dhaawacmeen
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Central-Africa News English

Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo oo wajahaysa cabsi sii kordhaysa oo ku saabsan soo laba-kacleynta daacuunka

Follow
By Newsroom November 11, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
DR Congo Faces Growing Fears of a Cholera Resurgence
DR Congo Faces Growing Fears of Cholera Resurgence

In ka badan 60,000 oo qof ayaa cudurka daacuunka uu ku dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo tan iyo bilowgii sannadkan, halka 1,800 qof ay dhinteen, taas oo Agaasimaha Guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka, Tedros Adhanom Ghebreyesus, uu ku tilmaamay “dillaacii daacuunka ugu xumaa ee dalka ka dhaca tobannaan sano gudahood.”

Gobollada bari ee Kivu Waqooyi iyo Kivu Koonfur ayaa ah kuwa sida ugu daran u saameysmay, halka rabshadaha iyo amni-darradu ay adkeeyeen dadaallada lagu yareynayo faafitaanka. Iyadoo xilli-roobaadku uu billowday, mas’uuliyiinta caafimaadku waxay sii kordhinayaan walaaca laga qabo in cudurku gaaro Kinshasa, caasimadda dadku ku badan yihiin. Khubaradu waxay tilmaameen helitaanka aan ku filnayn ee biyo nadiif ah iyo adeegyada fayadhowrka, iyagoo ku baaqay in la ballaariyo tallaabooyinka ka-hortagga, la hagaajiyo nidaamyada biyaha, lana dardargeliyo ololeyaasha tallaalka.

Hay’adda Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn ayaa xoojisay jawaabteeda, iyadoo gaarsiineysa daryeel caafimaad, biyo ammaan ah oo la cabbo iyo taageero dhinaca fayadhowrka ah bulshooyinka ay dhibaatadu saameysay, ayay hay’addu sheegtay. Si kastaba ha ahaatee, amni-darrada, kaabayaasha daciifka ah iyo helitaanka adeegyada caafimaad oo xaddidan ayaa weli caqabad ku ah dadaallada lagu xakameynayo dillaaca.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,210 published stories
More stories
Keep reading

More from Central-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.