Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo oo wajahaysa cabsi sii kordhaysa oo ku saabsan soo laba-kacleynta daacuunka

In ka badan 60,000 oo qof ayaa cudurka daacuunka uu ku dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo tan iyo bilowgii sannadkan, halka 1,800 qof ay dhinteen, taas oo Agaasimaha Guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka, Tedros Adhanom Ghebreyesus, uu ku tilmaamay “dillaacii daacuunka ugu xumaa ee dalka ka dhaca tobannaan sano gudahood.”
Gobollada bari ee Kivu Waqooyi iyo Kivu Koonfur ayaa ah kuwa sida ugu daran u saameysmay, halka rabshadaha iyo amni-darradu ay adkeeyeen dadaallada lagu yareynayo faafitaanka. Iyadoo xilli-roobaadku uu billowday, mas’uuliyiinta caafimaadku waxay sii kordhinayaan walaaca laga qabo in cudurku gaaro Kinshasa, caasimadda dadku ku badan yihiin. Khubaradu waxay tilmaameen helitaanka aan ku filnayn ee biyo nadiif ah iyo adeegyada fayadhowrka, iyagoo ku baaqay in la ballaariyo tallaabooyinka ka-hortagga, la hagaajiyo nidaamyada biyaha, lana dardargeliyo ololeyaasha tallaalka.
Hay’adda Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn ayaa xoojisay jawaabteeda, iyadoo gaarsiineysa daryeel caafimaad, biyo ammaan ah oo la cabbo iyo taageero dhinaca fayadhowrka ah bulshooyinka ay dhibaatadu saameysay, ayay hay’addu sheegtay. Si kastaba ha ahaatee, amni-darrada, kaabayaasha daciifka ah iyo helitaanka adeegyada caafimaad oo xaddidan ayaa weli caqabad ku ah dadaallada lagu xakameynayo dillaaca.