Iyada oo ay sii qoto dheeraanaysaa xiisadda dhaqaale, ururrada shaqaaluhu waxay dowladda ugu baaqayaan inay fuliso heshiisyada khuseeya mushaharrada, hawlgabka iyo xaaladaha shaqada.
Axadle Newsroom West-Africa News English
Shaqo-joojinta guud ee Senegal oo sii socota iyadoo shaqo-ka-maqnaanshuhu galay maalin kale
Follow
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Sidee u aragtaa warbixintan?
Direct News Delivery 75K+ Followers
Kala Soco Wararkii Ugu Dambeeyay WhatsApp & Telegram
Hel wararka degdegga ah, falanqeynta siyaasadda, iyo muuqaallada tooska ah adigoon seegin.