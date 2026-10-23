 Skip to content
Friday, October 23, 2026 11 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:43
Muqdisho 28°C
Breaking: JSP Candidate Wins Galmudug Presidential Election With 72 Votes
Breaking News
JSP Candidate Wins Galmudug Presidential Election With 72 VotesShaqo-joojinta guud ee Senegal oo sii socota iyadoo shaqo-ka-maqnaanshuhu galay maalin kaleKagame Urges Rwanda’s Youth to Prioritize Health Over AmbitionsMozambique’s President Chapo Demands Clarity on Death of First PresidentVatican says Pope Leo needs no further treatment after cancer surgeryEgypt Supports Saudi Arabia’s Defense While Opposing Attacks on YemenJSP Candidate Wins Galmudug Presidential Election With 72 VotesShaqo-joojinta guud ee Senegal oo sii socota iyadoo shaqo-ka-maqnaanshuhu galay maalin kaleKagame Urges Rwanda’s Youth to Prioritize Health Over AmbitionsMozambique’s President Chapo Demands Clarity on Death of First PresidentVatican says Pope Leo needs no further treatment after cancer surgeryEgypt Supports Saudi Arabia’s Defense While Opposing Attacks on Yemen
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Shaqo-joojinta guud ee Senegal oo sii socota iyadoo shaqo-ka-maqnaanshuhu galay maalin kale

Follow
By Adam Omar October 23, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Senegal General Strike Continues
Senegal’s General Strike Continues as Walkout Enters Another Day

Iyada oo ay sii qoto dheeraanaysaa xiisadda dhaqaale, ururrada shaqaaluhu waxay dowladda ugu baaqayaan inay fuliso heshiisyada khuseeya mushaharrada, hawlgabka iyo xaaladaha shaqada.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 643 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.