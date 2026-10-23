Amid a deepening economic crisis, unions are urging the government to honour agreements covering pay, pensions and working conditions.
Axadle Newsroom West-Africa News English
Senegal’s General Strike Continues as Walkout Enters Another Day
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Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
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