Wasiirka Tamarta Joseph Tegbe ayaa ka digay in dadka reer Nigeria ay sugi karaan saddex ilaa shan sano oo kale ka hor inta aysan arkin horumar la taaban karo oo ku yimaadda sahayda korontada, isaga oo dhibaatada muddada dheer ee waaxda ku sababeeyay kaabeyaasha oo tobannaan sano sii burburayay, go’aanno maalgashi oo khaldan iyo caqabado dhaqaale.
Axadle Newsroom West-Africa News English
Wasiirka Tamarta oo sheegay in Nigeria ay u baahan tahay sannado si ay u xalliso dhibaatada korontada
Follow
Sidee u aragtaa warbixintan?
Direct News Delivery 75K+ Followers
Kala Soco Wararkii Ugu Dambeeyay WhatsApp & Telegram
Hel wararka degdegga ah, falanqeynta siyaasadda, iyo muuqaallada tooska ah adigoon seegin.