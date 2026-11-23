Maxkamad ku taalla Monrovia ayaa diidday codsiga madaxweyne ku-xigeenkii hore Jewel Howard-Taylor ee ahaa inay dib u hesho taleefankeeda iyo qalabka kale ee isgaarsiinta, iyadoo alaabahaasi ay gacanta ugu jiraan mas’uuliyiinta inta uu socdo kiiskeeda dembiga.
Garsooruhu wuxuu carrabka ku adkeeyay in sii-deynta caafimaad ee Howard-Taylor lagu bixiyay sababo bani’aadannimo, ayna ka dhignayn in lagu waayay wax dambi ah ama laga saaray kiiska. Sidaas darteed, qalabka lala wareegay wuxuu mas’uuliyiinta gacantooda ku sii jiri doonaa ilaa dacwaddu dhammaato.
Xukunku wuxuu yimid kaddib markii Wasaaradda Caddaaladdu ay ku eedeysay Howard-Taylor inay jebisay shuruudihii sii-deynta caafimaad ee naxariista ku dhisnayd, iyadoo lagu helay qalab isgaarsiineed oo aan la oggolayn guriga ay maxkamaddu u qoondeysay.