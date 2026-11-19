Nigeria ayaa qaaday tallaabo weyn oo ku aaddan abuurista booliis goboleed, kaddib markii dhammaan 36-ka gole sharci-dejin ee gobolladu ay taageereen wax-ka-beddel dastuur oo la soo jeediyay, kaas oo gobollada u oggolaanaya inay yeeshaan ciidamo booliis oo u gaar ah oo barbar socda booliiska federaalka. Ansixintu waxay dhaaftay tirada ugu yar ee loo baahan yahay oo ah 24 gobol, balse qorshuhu weli wuxuu u baahan yahay oggolaanshaha Madaxweyne Bola Tinubu iyo sharciyo dheeraad ah ka hor inta uusan dhaqan gelin.
Dadka taageersan waxay ku doodayaan in booliis baahsan uu suuragelin doono in si dhakhso badan oo si gaar ah loo beegsado looga jawaabo caqabadaha amni ee maxalliga ah, sida afduubka, burcadnimada iyo rabshadaha beelaha. Hase yeeshee, dadka ka soo horjeeda waxay ka cabsi qabaan in guddoomiyeyaasha gobolladu ay ciidamada goboleed u adeegsan karaan mucaaradkooda siyaasadeed. Su’aalo ayaa sidoo kale weli ka taagan tababarka booliiska, awoodda hawlgalka iyo hababka isla-xisaabtanka.
Sida ku cad qaab-dhismeedka la soo jeediyay, booliiska federaalku wuxuu sii wadi doonaa wax ka qabashada khataraha amniga qaranka, argagixisada, dambiyada internetka iyo ilaalinta xuduudaha. Ciidamada gobolladu waxay diiradda saari doonaan fulinta sharciyada gobollada iyo baarista dambiyada maxalliga ah. Qorshuhu wuxuu sidoo kale dhigaya in la sameeyo guddiyo booliis oo goboleed oo madaxbannaan, kuwaas oo kormeeri doona qorista shaqaalaha, anshaxa iyo isla-xisaabtanka.