In ka badan lix milyan oo reer Ghana ah ayaa weli ku saxarooda bannaanka, taas oo muujinaysa baaxadda dhibaatada nadaafadeed ee dalka ka jirta, inkastoo ay jiraan dadaallo ay wadaan dowladda iyo hay’adaha horumarinta, sida ku cad tirakoob ay soo xigatay World Vision Ghana.
Dhibaatadu waxay si gaar ah uga jirtaa bulshooyinka ay dadka deggani si xaddidan u heli karaan musqulaha dadweynaha, taasoo dad badan ku reebaysa fursado kooban oo ay ku daboolaan baahiyahooda aasaasiga ah ee nadaafadda.
Attah Arhin, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan World Vision Ghana, ayaa sheegay in tirooyinkani muujinayaan baahida degdegga ah ee loo qabo wacyigelin dadweyne oo xooggan iyo maalgelin joogto ah oo lagu sameeyo kaabeyaasha nadaafadda.
Wuxuu hadalkan jeediyay intii lagu jiray olole lagu xusayay Maalinta Musqulaha Adduunka, oo sannad kasta la xuso 19-ka November.
Baahida loo qabo tallaabooyin nadaafadeed oo xooggan
World Vision Ghana ayaa sheegtay in sii baahsanaanta ku saxaroodka bannaanka ay muujinayso in dadaallada hadda socda la xoojiyo. Hay’addu waxay ku baaqday in fiiro dheeraad ah la siiyo ololayaasha wacyigelinta dadweynaha iyo sidoo kale in la horumariyo helitaanka adeegyada nadaafadda ee bulshooyinka aan si ku filan loo adeegsan.
Arhin ayaa sheegay in maalgelinta kaabeyaasha musquluhu ay weli muhiim tahay, gaar ahaan meelaha ay xarumaha dadweynuhu ku yar yihiin ama dadka deggani aanay si fudud u heli karin.
Diiradda Maalinta Musqulaha Adduunka
Ololaha Maalinta Musqulaha Adduunka ayaa soo bandhigay caqabadaha nadaafadeed ee saameeya bulshooyinka ku kala nool Ghana. Xuska sannadlaha ah waxaa loo adeegsadaa in lagu muujiyo muhiimadda ay leeyihiin musqulo ammaan ah oo si fudud loo heli karo iyo hab-dhaqannada nadaafadeed ee la hagaajiyay.
Hadallada World Vision Ghana waxay mar kale diiradda saareen farqiga u dhexeeya waxqabadyada nadaafadda iyo baahiyaha weli taagan ee malaayiin qof oo aan haysan adeegyo ku filan.
Hay’addu waxay ku baaqday in la sii wado iskaashiga u dhexeeya mas’uuliyiinta dowladda, hay’adaha iskaashiga iyo bulshooyinka si loo ballaariyo kaabeyaasha nadaafadda loona xoojiyo wacyigelinta ku saabsan khataraha la xiriira ku saxaroodka bannaanka.