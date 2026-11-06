 Skip to content
Friday, November 6, 2026 25 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:43
Muqdisho 30°C
Breaking: Maxkamadda Nigeria ayaa burisay musharraxnimo uu Atiku Abubakar ugu tartamayay madaxtinnimada 2027
Breaking News
Maxkamadda Nigeria ayaa burisay musharraxnimo uu Atiku Abubakar ugu tartamayay madaxtinnimada 2027Democrats Score Sweeping Midterm Victories in Blue WaveSomalia oo ka digtay in qalalaasaha Ethiopia uu wiiqi karo howlgallada amniga ee AUSSOMWHO Approves Clinical Trials for Two New Ebola VaccinesSomalia’s Constitutional Crisis: Former President Clings to Power as Dismissed Chief Justice Speaks OutBooliska Waqooyi Galbeed oo howlgal ka dhan ah shirkadaha korontada bilaabay kadib muran ka dhashay qiimaha adeeggaMaxkamadda Nigeria ayaa burisay musharraxnimo uu Atiku Abubakar ugu tartamayay madaxtinnimada 2027Democrats Score Sweeping Midterm Victories in Blue WaveSomalia oo ka digtay in qalalaasaha Ethiopia uu wiiqi karo howlgallada amniga ee AUSSOMWHO Approves Clinical Trials for Two New Ebola VaccinesSomalia’s Constitutional Crisis: Former President Clings to Power as Dismissed Chief Justice Speaks OutBooliska Waqooyi Galbeed oo howlgal ka dhan ah shirkadaha korontada bilaabay kadib muran ka dhashay qiimaha adeegga
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Maxkamadda Nigeria ayaa burisay musharraxnimo uu Atiku Abubakar ugu tartamayay madaxtinnimada 2027

Follow
By Adam Omar November 6, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Nigerian Court Invalidates Atiku Abubakar's 2027 Presidential Bid
Nigerian Court Invalidates Atiku Abubakar’s Bid for 2027 Presidency

Rajadii Atiku Abubakar ee uu ugu tartamayay madaxtinnimada doorashada 2027 ayaa mugdi gashay kadib markii Maxkamadda Federaalka ee Abuja ay burisay musharraxnimadiisa.

Go’aanka ayaa yimid kadib dacwad uu gudbiyay madax sare oo hore uga tirsanaa xisbiga. Maxkamaddu waxay sidoo kale amartay Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka inuusan aqoonsan go’aannadii lagu gaaray shirkii 99-aad ee Guddiga Fulinta Qaranka ee xisbiga, kaas oo dhacay 27-kii Luulyo 2025.

- Advertisement -

Waxaa la filayaa in xukunka laga qaato racfaan maxkamadaha sare, waxaana suuragal ah in loo gudbiyo Maxkamadda Sare, taas oo la filayo inay soo saarto go’aankeeda kama dambaysta ah ka hor doorashooyinka guud ee bisha Janaayo.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 665 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.