Maxkamadda Nigeria ayaa burisay musharraxnimo uu Atiku Abubakar ugu tartamayay madaxtinnimada 2027

Rajadii Atiku Abubakar ee uu ugu tartamayay madaxtinnimada doorashada 2027 ayaa mugdi gashay kadib markii Maxkamadda Federaalka ee Abuja ay burisay musharraxnimadiisa.
Go’aanka ayaa yimid kadib dacwad uu gudbiyay madax sare oo hore uga tirsanaa xisbiga. Maxkamaddu waxay sidoo kale amartay Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka inuusan aqoonsan go’aannadii lagu gaaray shirkii 99-aad ee Guddiga Fulinta Qaranka ee xisbiga, kaas oo dhacay 27-kii Luulyo 2025.
Waxaa la filayaa in xukunka laga qaato racfaan maxkamadaha sare, waxaana suuragal ah in loo gudbiyo Maxkamadda Sare, taas oo la filayo inay soo saarto go’aankeeda kama dambaysta ah ka hor doorashooyinka guud ee bisha Janaayo.